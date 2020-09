DSP-urile vor anunta luni rata de transmitere a COVID pentru fiecare localitate. In baza acestor date se va stabili scenariul dupa care va incepe scoala

Cele trei scenarii

Criteriul epidemiologic in baza caruia unitatile/institutiile de invatamant stabilesc unul dintre cele 3 scenarii este rata incidentei cumulate, respectiv numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, potrivit unui ordin al Ministerului Sanatatii, potrivit Digi 24. "Din cate stiu, la nivelul municipiului Bucuresti, (rata) o sa fie la nivel de 1", a spus duminica seara, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu. Acesta ar insemna ca Bucurestiul se va situa in scenariul galben, care presupune invatamant hibrid.Scenariul verde presupune ca toti copiii vor merge la scoala. Cel galben presupune educatie mixta: fata in fata si online, in timp ce un scenariu rosu ar tine cursurile doar in mediu virtual. Deciziile DSP vor fi la baza inscrierii fiecarei scoli intr-unul din cele 3 scenarii. Ulterior, Comitetul judetean pentru situatii de urgenta va transmite pana la data de 10 septembrie decizia privind scenariul de functionare pentru fiecare unitate de invatamant pentru inceputul anului scolar 2020-2021.Cat trebuie sa fie rata de incidenta cumulata care se aplica celor trei scenariiPotrivit ordinului comun al Ministerului Educasiei si Ministerului Sanatatii,1. Daca rata incidentei cumulate este sub 1/1.000 locuitori - se va putea opta intre scenariul 1 sau scenariul 2 pentru fiecare unitate de invatamant in parte, in functie de infrastructura si resursele existente la nivelul unitatii de invatamant.2.Daca rata incidentei cumulate este intre 1-3/1.000 locuitori - se va aplica scenariul 2 pentru toate unitatile de invatamant din localitate.3.La o rata a incidentei cumulate peste limita de alerta de 3/1.000 locuitori, DSP judetene si a municipiului Bucuresti vor prezenta CJSU/CMBSU oanaliza a situatiei epidemiologice din localitate. In functie de existenta transmiterii comunitare in localitate si numarul de focare existente in unitatilede invatamant din localitate, precum si alte criterii de risc, CJSU/CMBSU poate decide, prin emiterea unei hotarari, suspendarea temporara aactivitatilor didactice care presupun prezenta fata in fata din unitatile de invatamant (scenariul 3), cursurile desfasurandu-se online. In absenta uneiastfel de decizii, unitatile de invatamant din localitatea respectiva vor functiona in scenariul 2."Se vor gasi pana la urma solutii in interiorul scolilor, insa ce este important este si ce facem si pana ajungem la scoala, si dupa scoala. Regulile care vor fi aplicate vor crea conditii de protectie maximale pentru fiecare spatiu in parte. Insa este important si ceea ce se intampla atunci cand iesim de la scoala, pastrarea tuturor regulilor pe care deja le cunoastem", a subliniat secretarul de stat Andrei Baciu.