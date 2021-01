Iohannis, despre schimbarea directorilor de scoli: "Ce s-a facut acum a fost de azi pe maine, la repezeala"

El a adaugat ca atunci cand vor avea loc primele concursuri pentru aceste functii va urmari cum se respecta principiul meritocratiei.Iohannis a fost intrebat, in conferinta de presa de marti, despre schimbarea unor directori de scoli.El a afirmat ca este o actiune care nu a fost pregatita din timp de Ministerul Educatiei, stiut fiind faptul ca mandatele multor directori de scoli se terminau in 9 ianuarie, mentionand ca pentru unii dintre ei mandatele au fost prelungite."Cred ca vom putea vorbi de o Romanie normala si Romanie educata abia dupa ce terminam cu aceasta pandemie, organizam concursuri ca la carte si atunci vom intra in normalitate. Ce s-a facut acum a fost de azi pe maine, la repezeala, ori s-au prelungit mandatele, ori s-au dat mandate noi pentru cateva luni de zile", a spus Iohannis.El a adaugat ca atunci cand vor avea loc primele concursuri va urmari "cu foarte mare atentie cum se respecta principiul meritocratiei in aceste chestiuni".Citeste si: