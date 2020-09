Lista scolilor din Bucuresti care au scenariile schimbate: opt scoli trec din scenariul galben in scenariul rosu

De la rosu, la galben

Precizarile ministrului

Potrivit comunicatului, avand in vedere evolutia pandemiei de COVID-19 cauzata de noul coronavirus SARS-CoV-2, s-a aprobat trecerea din Scenariul Galben in Scenariul Rosu de organizare si desfasurare in unitatile de invatamant din Municipiului Bucuresti pentru urmatoarele unitati de invatamant:Scoala Postliceala Sanitara "Sf. Vasile cel Mare" - str. Gheorghe Pop de Basesti nr. 26a, sector 2;Colegiul National Scoala Centrala - Str. Icoanei nr. 3, 5, sector 2;Scoala Gimnaziala Leonardo Da Vinci - Str. Gheorghe Petrascu, sector 3;Gradinita nr. 245 - Str. Tunsu Petre nr. 9, sector 5;Scoala Gimnaziala 280 - Str. Serg. Ghe. Donici nr. 4a, sector 5;Scoala Gimnaziala 126 - Str. Leresti nr. 12, sector 5;Scoala Gimnaziala Adrian Paunescu - Al Valea Prahovei nr. 1, sectorul 6;Gradinita Zana Florilor - Str. Cetatuia nr. 10, sector 6.Totodata, s-a aprobat trecerea din Scenariul Rosu in Scenariul Galben de organizare si desfasurare in unitatile de invatamant din Municipiului Bucuresti pentru urmatoarele unitati de invatamant:Scoala Gimnaziala 179 - Str. Ardealului nr. 34, sector 1;Scoala Gimnaziala 156 - str. Dealul lui Tugulea nr. 35, sector 6;Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii Ghe. Airinei - Str. Romancierilor nr. 1, sector 6;Scoala Primara Rainbow Kids - Str. Gral Ion Dragalina Nr. 8, sector 5;Gradinita Garmy Kids - Sos. Vitan Barzesti nr. 7d-7e, sector 4.Potrivit aceluiasi comunicat de presa, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a hotarat ca, incepand cu data de 14.09.2020 sa se suspende procesul de invatamant organizat in modalitatea "fata in fata" pentru o perioada de 14 zile, pentru Gradinita Teddybar din Soimarestilor nr. 29, Sector 1, Bucuresti si pentru Colegiului Economic "Viilor" Bucuresti din sos. Viilor nr.38, sector 5, Bucuresti.Ministrul educatiei a anuntat intr-o conferinta de presa ca la acest moment sunt 29 de scoli din Bucuresti care au adoptat scenariul rosu. Alte 607 de unitati de invatamant sunt in scenariul galben.Numarul scolilor care raman inchise a crescut, pentru ca mai multe scoli din scenariul galben au cerut sa treaca la scenariul rosu din cauza unor lucrari de reparatie si reabilitare care nu au fost terminate. La aceasta ora este inca in desfasurare o sedinta a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta si decizia inca nu este batuta in cuie, dar acestea au fost datele transmise ministrului educatiei inainte de conferinta de presa.Scolile din scenariul rosu vor face invatamant exclusiv online.