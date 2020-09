Medic pediatru: "Scolile se vor inchide una dupa alta. Copiii sunt cel mai activ vector de transmitere a COVID-19"

Reteaua de medicina scolara a fost "infestata! politic

Cel putin 21% dintre scolile din Romania nu sunt pregatite pentru noul an scolar

Ministerul Educatiei nu a finalizat achizitia de tabelete, avand sase luni la dispozitie

Declaratia pe propria raspundere a parintilor era o plasare de responsabilitate

Asigurarea conditiilor de protejare a elevilor, dar si a profesorilor, va fi deficitara pentru ca lucrurile s-au facut pe jumatate. Reteaua de medicina scolara a fost distrusa. Potrivit sondajelor realizate de "Salvati Copiii", 21% dintre scoli nu sunt pregatite pentru inceperea noul an scolar in conditii de pandemie, 47% dintre elevi nu au avut acces la invatamantul online, iar 1 milion de copii traiesc in saracie.S-a ajuns aici in 30 de ani de nepasare, de ignorare a tot ceea ce inseamna nevoile reale ale sistemului de Educatie. Fara sa gresim, dar, desi fostul regim al lui Ceausescu ne-a scos in strada, am avut Revolutia scaldata in sange, as spune ca totusi reteaua de medici de scoli era pusa la punct. Exista o ingrijire foarte atenta a copiilor, dar pe de alta si o "urmarire" foarte agresiva a medicilor. Starea de sanatatea era o preocupare, desi nu era dublata intotdeauna de medicatie, aparatura. Stocurile de medicamente erau limitate, exista o medicatie naturista care sa acopere "lipsurile!". Exista si o retea de ingrijire post-natala, de ingrijire a mamei si copilului foarte bine dezvoltata.In 30 de ani insa reteaua s-a subtiat, aproape s-a pierdut si pentru ca a fost "infestata" de o patura de stipendiati ai potentatilor locali legati de partide care nu mai erau medici angajati, supravegheati, ci "pile". Consecinta a fost ca aceste dispensare scolare si-au pierdut rostul, s-au tot micsorat. S-a ajuns sa fie cateva zeci de medici intr-un judet, apoi cativa cat sa ii numeri pe degetele de la maini. Formarea profesionala a fost aruncata la gunoi. O alta problema este ca aceste cabinete scolare au trecut din supravegherea spitalelor la administratia locala, politizata. Politizarea a facut mai mult rau in Educatie. Urias.Legatura sa spunem ca nu era directa cu medicul, el doar constata. Acum nici nu stiu cum va fi in aceasta pandemie. Acest guvern a incercat sa faca lucrurile sa mearga intr-un context politic complet dusmanos. Opozitia ducand o lupta complet oarba si pur demagogica. Pregatirea insa putea sa fie mai bine pusa la punct daca guvernul totusi s-ar fi consultat si cu ONG-urile de profil, ale caror experienta si expertiza ar fi ajutat pentru o pregarire mai temeinica.Am tras semnale de alarma nenumarate. Nesupravegherea felului de alimentatie si comportamentul a copilului scolar, felul in care cracks-urile si fast-food au inlocuit "ujina"/sandviciul de acasa are efecte care se vad in cresterea obezitatii in randul copiilor, cifrele nu mint. Inclusiv studentiilor mei cand le-am spus acest cuvant "ujina" s-au uitat la mine nestiind de inseamna. Nici ei nu mai isi aduc sandvici de acasa. Apoi apa a fost inlocuita cu sucurile carbogazoase care au in componenta zahar de la 3 - 9 lingurite de zahar. Enorm. Colorate sau necolorate, cu componenta de fruct sau nu, sucurile sunt adevarate bombe cu efect toxic pentru copii. Revenind la rolul medicului scolar. Cum a tot fost eliminat medicul scolar, pe cale de consecinta au anulat si cabinetele scolare.Au ras cabinetele scolare. Supravegherea medicala a scolarului, anulata. In Timisoara sa spunem ca mai sunt in arondate cabinete liceelor sau scolilor, insa in mediul rural este dezastru. Exact acolo unde copilul trebuie ingrijit. Supravegherea asta medical-scolara e si o forma de supraveghere publica. In rural e inexistenta, stiu asta pentru noi, Salvati Copiii, ne-am ocupasi ne ocupam de zonele acestea. Avem problema majora a scaderii natalitati, apoi problemele grave - toaletele scolilor in curte, despre care stim, frigul din clase, problema deplasarii la mari distante pentru a ajunge la scoala, guvernul trecut a scos si transportul scolar, si acum a venit palma finala. Pandemia.Daca autoritatile locale vor fi preocupate doar de interesele lor politice si nu vor rezolva problemele pe care aceasta pandemie le-a creat, dar si problemele pe care le va aduce revenirea la scoala. Parinti trebuie sa mearga la lucru, copiii trebuie sa mearga la scoala. Este un an in care vor cadea economic familii. Cum sa iti doresti sa faci copii intr-o tara in care problemele economice sunt grave, de aceea si natalitatea este o problema. Apoi, sa mai spunem ca profesorii in mediul rural sunt tot mai putini, cei tineri nu merg sa predea in rural, cei care predau nu sunt tineri si deci vor fi expusi. Alegerile locale care vin nu vor mai insemna doar niste angajamente sterile si demagogice, ci trebuie sa fie angajamente majore, cu solutii clare, pentru ca trebuie sa facem fata inca acestei pandemii.Asta am putut dovedi noi in urma sondari tip chestionar, dar sunt convins ca numarul de fapt este mai mare. Ca medic si ca om care circula prin tara stiu ca asa este. In plus, am mai constatat ca oamenii nu sunt convinsi ca este o problema. Dar mai sunt convins si de faptul ca vom inchide scoli in foarte scurt timp dupa ce le vom fi deschis.Da, asta e de fapt definitia focarului epidemiologic. Ar putea sa spuna unii ca la o scoala cu 1000 de elevi insemana ceva, iar la o alta scoala cu mult mai putin, altceva. Insa nu e chiar asa. Din pacate, noi le vom inchide una dupa alta. Singura solutie pentru a controla situatia este implicarea autoritatilor locale, minsterelor de resort - Educatiei, Sanatatii, inspectoratelor scolare. Insa nu avem instrumente nationale, avem recomandari, niste ghiduri, unele bune, altele mai putin bune.Exemplele nu o sa le dau astazi, ar fi luate drept atac si nu asta imi propun. Eu atrag atentia asupra a ceea ce vad, ce ne scriu copiii repodenti la Salvati Copiii, apoi, am experienta mea de medic pediatru. Am mers mult prin sate, mai ales in contextul acesta pandemic. M-am dus direct la primariile din sate, am vorbit cu autoritatile e, am incercat sa evaluez situatia pe teren, si am facut-o si in zilele mele libere, pentru ca imi pasa. Am constatat ca oamenii in mediul rural nu cred in aceasta pandemie, am fost in sate izolate, dar oamenii pun la indoiala existenta pandemiei. Am auzit spunandu-se ca ei nu au auzit pe nimeni care sa se fi imbolnavit, eternul discurs. Oamenii spun ca ei au alte probleme, recolta, ca turismul rural a cazut si el, au problemele lor economice.Eu cred ca vom avea o explozie a cazurilor care vor bloca spitalele. Desigur, copiii nu fac forme grave, dar o sa fie sperietura. Scolile se vor inchide unele dupa altele, copiii nu fac forme grave, dar sunt parintii lor sunt cei care vor fi astfel expusi, apoi profesori . Daca ai o clasa cu 19 elevi si acestia se imbolnavesc, ce faci cu ei? Daca stau acasa, cu cine stau? Parintii trebuie sa mearga la lucru, iar atunci vor sta cu bunicii? Ii expunem pe acestia, vom avea campania "sa ne omoram bunicii"? Parintele nu are de de ales, trebuie sa mearga la lucru, iar ca sa nu ii expuna pe bunicii, vor accepta solutia spitalului pentru copii. Spitalele vor face fata? Copilul sanatatos nemanisfet va sta in spitale. Cate locuri avem?Copiii sunt cel activ vector de transmitere. Nu suntem pregatiti pentru asta. Nu cred. Cifrele arata ca la copii sub 0,1% ajung cazuri grave, sub 2% - ajung in spital, in conditiile in care ai medic de familie, ai servicii, parinti care ii pot ingriji. Inclusiv scoala alternativa am propus in discutiile cu unii decidentii. Dar, economic, ar fi un dezastru, pentru ca nu poti sa ii pui pe parinti o saptamana sa mearga la lucru, o saptamana acasa. Pentru parinti a fost greu pentru ca lockdownul s-a tradus si in pierderi economice pe familie, dar e complicat daca se va apela la solutia bunicii pentru ca e ca si cum i-am sacrifica. Ar fi trebuit facute trei lucruri: sa fii pregatit scolile, sa masori toata vara spatiile de clasa. Tine de lucruri simple. Daca ai o clasa de 15 - 20 de elevi, trebuie sa ai spatiu pentru a-i dispune in conditii de siguranta.In Romania avem clase de 30 in spatii de capacitate de 15. Asta e situatia. Nu vorbim de scolile mari care au spatii, nu vorbim de scolile private, ci de scolile oraselor amarate. Daca ar fi sa dam un exemplu de oras minier care mai are cateva sute de copii, are poate 3 - 4 cadre didactice. Clasele trebuie aerisite. E important. Asta inseamna sa ai ferestrele puse la punct, cu sisteme de deschidere, inchidere. Vine frigul. Par lucruri banale, dar sunt detalii importante. Merg adeseori prin scoli unde sunt voluntarii nostri si ma chinui sa deschid un geam. Aerisirea este obligatorie, esentiala. Apoi asigurarea necesarului de dezinfectante.Intrebarea este desigur cine va asigura dezinfectantul: inspectoratele scolare, directiunea scolii, sau comunitatea locala. Am vorbit autoritatile din orasele mic/sate si mi-au spus ca ei nu au fonduri pentru achizitionarea de dezifectanti si masti. Mai este si problema solutiilor de spalat/dezinfectie. Salvati Copiii lucreaza acum la studii la nivel global referitoarea la nivelul deversarilor acestor solutii de spalat/dezinfectie folosite, prezenta virusului, efectele. Iar la romani exceptia e regula, noi mai degraba tragem o basca pe sit decat sa reparam. Nu cumparam nou. Mesajul trebuie sa fie: asumati-va responsabilitatile pentru ca suntem intr-un context in care asumarea este mai importanta decat orice altceva. In plus, fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a respecta regulile simple.De data asta nu mai este nicio scuza. Trebuie.Atrag atentia ca nu vom mai putea face abstractie de context. Daca vor face asta, vor avea surpriza sa li se injumatateasca votantii.Exact ceea ce am spus. Asumarea. Da, in Romania, 1 milion de copii traiesc in saracie. Noi am achizitionat tablete si sa le distribuim comunitatilor in care ne desfasuram activitatea, in comunitatile foarte sarace, unde avem servicii.In nciun caz un ONG nu va putea acoperi necesarul unui sistem de invatamant . Sigur, balbaitii care nu stiu face achizitii decat intr-un singur fel, au reusit sa nu faca nimic pana in prag de inceperea scolii. Dau exemplu guvernului trecut care anul trecut a reusit, din cauza incomptentei, sa inceapa anul scolar fara a asigura necesarul de manuale scoalre. Deci, iata, incompetenta la lucru. Anul acesta, din martie stim ca trebuia asigurat necesarul de tablete/computere/laptopuri, de atunci trebuia pe repede-inainte realizate licitatiile, existau solutii. Noi, ca ONG, am reusit ca intr-o luna, in trei proiecte, cu trei surse diferite, cu mecanisme diferite, si am achizitionat cat ne-au permis fondurile pe care le avem. Daca noi am putut, sigur existau solutii. E o situatie exceptionala aceasta pandemie, trebuia organizare si competenta. Ei niciodata nu pot, nu reusesc sa rezolve probleme. Nu au fost in stare sa achizitoneze material sanitar pentru sectiile de nou-nascuti, aparatura pe care noi am achizitionat-o era la jumatate de pret celor achizitionate de minister. Noi am achizitionat cateva bucati, ministerul, cateva mii, atunci cand o face. Diferenta asta si proasta gestionare e dintotdeauna, indiferent cine a fost la guvernare. In Romania toti au furat. Daca si de data asta se va fura, ne vom fura vieti.Sanatatea e, iata, si in mainile copiilor. Am sondat si noi - copiii vor la scoala. Le e rau acasa, ma refer la majoritatea. Poate sunt cazuri de copii care sunt mai retrasi, carora le place acasa, insa asta nu trebuie incurajat, nu ruperea de comunitate. E clar pentru noi toti ca copiii trebuie sa mearga la scoala. Asta este si motivul pentru care nu atac deciziile politice ale actualilor guvernanti de a deschide scolile. Cred ca trebuie sa se intoarca copiii la scoala, insa toata aceasta intoarcere a copiilor in scoli trebuie sa fie fie facuta cu mult mai mare responsabilitate, cu grija pentru detalii, cu seriozitate. De la adminitratie pana la diriginte, pana la profesorul din clasa, inspectoratele, conditiile de izolare. In momentul cand vor fi afectati profesorii, asa cum s-a intamplat cu medicii, si vor muri primele cadre didactice, asta va duce la o revolta a profesorilor care sunt astfel expusi. Se vor infecta, aceasta pandemie are progresie exponentiala. Aceasta cifra de 3 la rata de transmitere de 1, 2, 3, cat am avut in Romania inseamna inca 1,5 din 2. Deci, din acesti 3 - in cateva zile vom fi 4,5 si in alte cateva zile vom fi 9, progresia va fi exponentiala.Vom fi inca un an in pandemia asta pana va fi accesibil vaccinul care, iarasi, si acesta va fi prilej de disputa publica. Nici nu vreau sa ma gandesc la cat bruiaj va fi pe aceasta tema. Pe vremuri aveam medicul scolar, ne vaccinau la scoala. Acum vaccinarea e trecuta la medicul de familie, iar in scoli, daca nu vaccinezi anti-gripal, banalul vaccin, pur si simplu ne vom complica vietile. Prin aceast doua infectii suprapuse - gripa si covid.Doctorul Alexnadru Rafila este un profesionist incontestabil. Suprapunerea aceasta va duce la cazuri grave, se va lasa cu moarte, chiar si pe segmentul acesta - al copiilor. Suprapunerea asta s-a mai intamplat in alte cazuri de virus peste virus. Avem exemplu rujeolei unde s-a murit la inceput pe co-infectii. Nu mai avem voie sa punem in discutie anti-gripalul, facem sau nu facem.In ceea ce priveste virusul si implicatiile de sanatate, nu stim mult mai multe, dar oricum stim, la inceput ne-am speriat poate de aspecte de care nu ar fi trebuit sa ne speriem. Materiale necesare de protectie sunt in Romania, s-au importat daca nu am avut. Nu ma intereseaza daca s-a furat, la cat s-a furat vreme de 30 de ani in tara asta, nu ma intereseaza acum in aceasta situatie daca se vor salva vieti. Sa se imbuibe cat vor, dar eu sa am cu sa lucreze, sa ma protejez eu si pacientii. Nu inseamna ca indemnam la furt. Dar sanitar avem cu sa lucram, s-au mobilizat si au mobilizat spitale dedicate, inclusiv compensari financiare pentru cei din linia intai. Partea sanitara sa stiti ca chiar s-a organizat bine. Educatia insa nu a facut nimic clar, fundamentat. Miercuri au dat un document, insa au pierdut ocazia sa se confrunte in jurul unei mese cu sindicatele, cu profesorii. Eu nu stiu sa fii existat asa ceva. Apoi, opinia elevilor.Nu avea cum sa aibe o alta pozitie. Salvati Copiii trage semnale de alarma. E anormal sa nu cheme la consultari elevii, parintii si profesorii, medicii, ongisti. Sa fi facut asta vreme de trei luni, zi de zi, la discutii, pentru a gasi solutiile optime.Declaratia aceea era o plasare de responsabilitate pe umerii parintilor. Aceea declaratie nu ar fi facut decat sa ii inversuneze pe parinti pe buna dreptate, dar, mai ales, ar fi exacerbat tensiunile si in contextul curentului anti-vaccinist. Declaratia era o aberatie si in conditiile in care oricum parintele este responsabil pentru copilul lui.Mai mult decat aberatie, mai ales ca ai dovedit ca si adultii sunt asimptomatici, iar copilul este de regula asimptomatic. Atunci ce ii ceri parintelui?! Concluzia este ca trebuie sa purtam masca, poate fi personalizata, trebuie sa aerisim clasele, sa lasam spatiu intre banci, si in acelasi timp sa folosim dezinfectancte. Predictiile mele insa sunt sumbre daca admnistratiile nu se vor implica cu serioazitate si responsabilitate in comunitate pentru supravegherea conditiilor de desfasurare a scolilor, gradinitelor. Va fi mai simplu pentru clasele mari.