Ministrul Educatiei: Mii de elevi care ar trebui sa faca ore online nu au acces la internet sau la calculator

Monica Anisie a fost intrebata, marti seara, la Digi 24, cati elevi din cele 453 de localitati care se incadreaza in scenariul rosu sau galben nu au conexiune la internet sau acces la un dispozitiv electronic."Am facut aceasta verificare. Am discutat cu directorii unitatilor de invatamant , nu pentru ca nu as fi avut incredere in ceea ce imi spuneau inspectorii scolari generali, dar pentru ca am dorit sa discut si cu dumnealor, sa vad care este starea de spirit in scolile respective. La momentul acesta sunt 4.925 de elevi. Insa avem si o veste buna. Din data de 9 septembrie se pot duce tabletele, cele 82.000 de tablete pentru cele trei loturi castigatoare prin licitatia pe care a realizat-o ONAC. Nu au fost contestatii, deci vor fi 82.000 de tablete care vor pleca spre unitatile de invatamant", a declarat Monica Anisie.