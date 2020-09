Noul an scolar. INSP faca publice evaluarile epidemiologice pe baza carora scolile vor stabili scenariul dupa care se vor relua cursurile

Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei privind masurile pentru inceperea cursurilor scolare in conditii de siguranta stabileste ca directiile de sanatate publica vor informa, pana in 7 septembrie, Inspectoratul Scolar Judetean/ al Municipiului Bucuresti, Comitetul Judetean/ al Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CJSU/ CMBSU) cu privire la situatia epidemiologica la nivelul fiecarei localitati, iar pana in 10 septembrie, in functie de aceste date, de particularitatile locale, de infrastructura si resursele umane ale fiecarei unitati de invatamant , consiliul de administratie al unitatii de invatamant va propune Inspectoratului Scolar Judetean/ al Municipiului Bucuresti aplicarea unuia dintre scenariile de organizare si desfasurare a cursurilor in unitatea de invatamant.Scenariul 1 prevede participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor la cursuri in unitatile de invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie.Scenariul 2 are in vedere: Participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie si Revenirea partiala (prin rotatie de 1-2 saptamani) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu si liceu, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectieScenariul 3 se refera la participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati / lectii online.Potrivit Ministerului Sanatatii, criteriul epidemiologic in baza caruia unitatile/ institutiile de invatamant stabilesc unul dintre cele 3 scenarii este rata incidentei cumulate, respectiv numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.De asemenea, Ordinul de ministru cuprinde ghiduri privind masuri de sanitare si de protectie pentru fiecare nivel educational in parte.Conform acestor ghiduri, in cazul tuturor ciclurilor de invatamant, intrarea la cursuri se va face esalonat, pe mai multe usi de acces, la intervale orare stabilite in functie de zone sau de cladiri.Traseele vor fi prestabilite la deplasarea in interiorul institutiei de invatamant cu pastrarea distantei de un metru intre copii/ elevi Purtarea mastii de protectie in interiorul unitatii de invatamat este obligatorie in cazul personalului didactic si al elevilor incepand din clasele primare.Igiena mainilor trebuie sa se realizeze frecvent, dar si dezinfectia si aerisirea claselor de curs trebuie realizate zilnic. In fiecare zi se va face si dezinfectia diverselor materiale didactice utilizate la orele de curs.Ghidurile mai prevad ca, incepand din clasele primare, sa se asigure distantarea de minimum un metru intre elevi sau separarea cu plexiglas in situatia in care asigurarea distantei de un metru nu este posibila.De asemenea, pe langa triajul observational de la domiciliu, se va face evaluarea starii de sanatate la prima ora de curs.Incepand cu clasele primare, prezenta la orele de curs se va face in procent de 50%, prin rotatie la 1-2 saptamani."Depunem toate eforturile pentru inceperea anului scolar in siguranta. Este importanta distantarea sociala, dar si respectarea masurilor de igiena care sunt deja cunoscute. Conditiille in care se va desfasura acest an scolar: distantare, dezinfectie, portul mastii. Adaptarea acestor conditii la fiecare unitate scolara a impus un efort maxim in ultimele doua luni", a declarat ministrul Nelu Tataru , intr-o conferinta de presa.Actul normativ mai prevede Informarea permanenta a personalului, elevilor si parintilor/ reprezentant legal cu privire la masurile de protectie impotriva infectiei SARS-CoV-2.La aparitia intr-o clasa din unitatea de invatamant a unui caz confirmat de imbolnavire cu virusul SARS-COV-2, se suspenda cursurile clasei respective, pentru 14 zile. In situatia in care in aceeasi sala cursurile sunt organizate in schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa in care a fost confirmat cazul de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, urmand ca elevii din schimbul urmator sa isi desfasoare cursurile.La aparitia a 3 cazuri confirmate de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 in clase diferite ale aceleiasi unitati de invatamant, se suspenda cursurile scolare ale intregii unitatii de invatamant, pe o perioada de 14 zile de la data confirmarii ultimului caz.La aparitia cazurilor de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 in randul cadrelor didactice, acestia au obligatia de a anunta conducerea unitatii de invatamant care va informa DSP/DSPMB despre eveniment.In perioada de suspendare a cursurilor, conducerea unitatii/institutiei de invatamant va dispune realizarea urmatoarelor activitati obligatorii:a) curatenia si aerisirea claselor/salilor;b) dezinfectia curenta si terminala a spatiilor unitatii/institutiei de invatamant, respectiv clase, sali, holuri, toalete, in colaborare cu DJSP/DSPMB;c) pe perioada celor 14 zile de suspendare toti contactii directi din cadrul unitatii/institutiei de invatamant ai cazurilor confirmate vor fi izolati la domiciliu.La sfarsitul lunii august, Ministerul Educatiei si Cercetarii a prezentat rezultatele unui studiu privind revenirea la scoala post-COVID, conform carora 55% dintre parinti doresc revenirea la cursurile fata in fata, iar 31% opteaza pentru sistemul hibrid. Studiul a fost realizat pe un esantion de putin peste o mie de parinti.