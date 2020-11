O fetita din Arges a invatat limba rusa la 3 ani din desenele animate Masha si Ursul: "Am verificat daca este in regula ce spune"

, le urmarea cu mare interes. Nu ne dam seama cum a putut asocia si traduce cuvintele. Am lasat-o sa vedem cum va evolua, am verificat daca este in regula ce spune, daca nu abereaza. Se putea intampla, avea doar 3 ani. Pe zi ce trecea, venea cu cuvinte noi, cu propozitii, cu cifre, cu colori, rostite in limba rusa. Le-a invatat pur si simplu de una singura", a povestit mama fetitei.



Potrivit adevarul.ro, pentru ca la scoala limba rusa nu se studiaza, parintii au incercat sa gaseasca un centru de limbi straine pentru ca fetita sa-si fixeze cat mai corect cunostintele. Nu au gasit decat un curs cu notiuni elementare, pe care Ariana deja le stia. Fetita a ramas un autodidact pasionat si cu ajutorul internetului a continuat sa invete limba rusa. Acum citeste, traduce, scrie si canta in limba rusa.



In varsta de 9 ani, Ariana Tudor a deslusit de una singura tainele limbii ruse, de la varsta de 3 ani, dupa ce a descoperit desenele animate "Masha si Ursul", inspirat dintr-un indragit basm popular rusesc, arata adevarul.ro.Potrivit sursei citate, pana la varsta de 3 ani copila nu vorbea aproape deloc."In limba romana nu spunea decat mama, tata si apa. Am mers cu ea la medic, unde am fost linistiti ca totul este in regula. Nu a durat mult timp si fetita noastra a avut o explozie de cuvinte in limba rusa. Indragea foarte mult desenele animate