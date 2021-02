Cum a descoperit o mama ca fiul ei de 3 ani este abuzat la gradinita. Totul a inceput cand copilul i-a spus cainelui: "Mananca, boule!"

"Dezbraca-te, dezbraca-te, ca mi-ai mancat ficatii, nu pot sa te mai inghit, de imputit in halu' asta!";

Cum a fost descoperit abuzul

Cum s-a aparat educatoarea

Judecatorii au gasit-o vinovata

Sunt doar cateva dintre expresiile adresate de o educatoare de la gradinita din cadrul Scolii Generale 41 din Bucuresti unui copil de trei ani. In urma descoperirii de parinti, educatoarea a fost trimisa in judecata si condamnata definitiv la doua luni de inchisoare cu suspendare pentru purtare abuziva.Totodata, educatoarea a fost obligata sa ii achite copilului daune morale de 8.000 de euro si i s-a interzis sa exercite profesia de cadru didactic in invatamantul prescolar pe o perioada de un an.Sentinta de condamnare a educatoarei scoate la iveala ca parintii copilului de trei ani s-au sesizat dupa ce l-au auzit pe copil spunandu-i cainelui: "Mananca, ma boule!". Stiind ca nu folosesc in casa astfel de expresii, parintii s-au adresat unui psiholog. In urma mai multor sedinte, psihologul a ajuns la concluzia ca baietelul prezinta urme de abuz psihic.Banuind ca fiul lor nu este tratat corespunzator la gradinita, parintii au ascuns un reportofon intr-o jucarie de plus a copilului si l-au trimis la gradinita. Doua zile la rand, timp de opt ore, reportofonul a inregistrat tot ce se intampla in jurul copiilor. Cand au ascultat inregistrarile, parintii au descoperit modul in care este copilul este abuzat verbal de educatoare Martor in proces, psihologul care a descoperit semnele abuzului a declarat ca si-a dat seama ca e posibil ca baietelul sa fie abuzat la gradinita intrucat copilul avea reactii negative la orice semana cu mediul educational. Psihologul a explicat ca atunci cand s-a dus cu copilul la mall, in spatiul de joaca, de fiecare data cand se apropia o persoana insarcinata cu supravegherea copiilor, isi inclesta mainile si tipa, iar dupa ce persoana se indeparta din zona in care se desfasurau activitati organizate isi revenea.In proces a fost realizata si de catre Protectia Copilului o expertiza, iar concluzia a fost ca baietelul "pare sa fi fost expus unui abuz emotional in forma continuata de catre doamna educatoare".Audiata in cursul anchetei si la process, educatoarea acuzata de purtare abuziva a declarat ca nu a folosit expresii jignitoare la adresa copilului sau a altor copii, spunand despre baietel ca "nu s-a integrat si avea un comportament retras si antisocial, ca nu l-a auzit niciodata vorbind, ca nu era capabil sa se schimbe singur si nici sa se duca la baie singur si ca este posibil ca intr-una din zilele de 15 sau 16 februarie 2017 sa fi urinat pe el".Educatoarea a recunoscut ca "a mai ridicat vocea, dar in contextul in care in grupa sunt si anul acesta 27 de copii si era dificil uneori sa nu ridice vocea". De asemenea, educatoarea a mai declarat ca "sustine cu toata certitudinea ca nu a spus cuvintele care i se imputa, precizand ca a ascultat inregistrarile si nu isi recunoaste vocea".Atat in prima instanta, cat si in apelul de la Curtea de Apel Bucuresti, educatoarea a fost gasita vinovata, judecatorii ajungand la concluzia ca probele arata "dincolo de orice indoiala rezonabila ca inculpata a savarsit faptele".Judecatorii au aratat ca"Instanta a acceptat ca activitatea didactica se desfasura in conditii dificile - grupa era compusa dintr-un numar mare de copii, supravegheati de un singur educator - conditii ingreunate si de imprejurarea ca minorul - persoana vatamata nu avea formata deprinderea de a utiliza toaleta coroborata cu faptul ca la nivelul unitatii de invatamant , din motive necunoscute, conducerea nu permitea utilizarea de catre copii a scutecelor de unica folosinta.Cu toate acestea, atitudinea inculpatei, intensitatea si frecventa folosirii cuvintelor si a expresiilor incriminate, modul in care erau rostite (este vorba practic de veritabile urlete) si circumstantele in care au fost proferate nu pot fi in nicio masura justificate de circumstantele amintite", au aratat judecatorii.Magistratii au tinut cont in pronuntarea sentintei si de faptul ca "inculpata, in varsta de 47 de ani, nu are antecedente penale, lucreaza in invatamant din anul 1990, iar din inscrisurile depuse la dosar rezulta ca are bune referinte din partea multor parinti care au avut copiii repartizati la grupa sa de-a lungul timpului".