Pozitia SNSPA fata de adoptarea de catre Parlamentul Romaniei a masurilor ce interzic informatiile despre identitatea de gen in scoli si universitati

Ziare.

com

Potrivit SNSPA, cei care au initiat propunerea si cei care au votat-o nu inteleg conceptele pe care le folosesc, iar textul adoptat incalca autonomia universitara, principiul egalitatii de sanse, libertatea de exprimare, precum si legea pentru prevenirea dicriminarii."Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) considera ca este regretabil faptul ca subiecte importante, cu consecinte deosebite pentru societatea romaneasca, se legifereaza intr-o maniera superficiala, fara intelegerea conceptelor si fara consultarea partenerilor sociali relevanti, in speta comunitatea stiintifica academica. Mai mult, activitatea mediului universitar a fost bruiata de ingerinte politice, inca o data, actorii politici incalcand autonomia universitara.Avand in vedere discutiile generate de acest subiect, prezente in spatiul public, SNSPA isi propune sa clarifice situatia, oferind publicului larg cateva explicatii importante, dupa cum urmeaza:Initiativa legislativa a celor doi parlamentari PMP a avut ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, prin care s-a propus ca in toate institutiile de invatamant si in toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale, inclusiv in unitatile care ofera educatie extrascolara, sa fie interzis prozelitismul pe baza criteriului de sex si a criteriului de gen.Fara a clarifica insa ce presupune exact fenomenul de "prozelitism pe baza criteriului de sex, cat si a celui de gen", observatie regasita si in punctul de vedere al Guvernului Romaniei, care nu a sustinut adoptarea acestei initiative legislative, plenul Senatului a votat marti, 16 iunie 2020, in calitate de for decizional, cu 81 de voturi DA, 22 de voturi NU si 27 de abtineri.Pe motivul existentei unui pericol real in sistemul de invatamant, fara a face vreo dovada in acest sens, textul amendamentelor adoptate arata ca cei care le-au propus nu inteleg de fapt conceptele fundamentale pe care le folosesc. Acestea sunt, de altfel, uzuale in orice limba: sex (barbatesc sau femeiesc), pentru datul biologic si gen (masculin, feminin), pentru intelesurile culturale si sociale ale diferentelor biologice. Pentru stiintele sociale insa, aplicarea acestui amendament inseamna interzicerea unor concepte teoretice esentiale, utilizate in cercetare de catre comunitatea stiintifica internationala.Studiile de gen au dus la schimbari de optica in sociologie, filosofie, psihanaliza, medicina, istorie, economie. Evolutia studiilor de gen s-a materializat, in timp, in dezvoltarea cercetarii in domeniu, a programelor de studii, dar a influentat si interactiunile umane, oportunitatile de realizare profesionala, optiunile si deciziile personale, discriminarea in diferite domenii. Studiile de gen sunt esentiale pentru elaborarea politicilor sociale care sa faciliteze echilibrul in familie, in cariera, care sa ofere strategii pentru a combate violenta casnica, hartuirea sexuala si solutii pentru munca domestica.Amendamentul introdus la Legea educatiei nationale reprezinta o incalcare flagranta a autonomiei universitare. Parlamentul Romaniei nu are niciun fel de atributii sa stabileasca curricula in universitati, nici pe cea din invatamantul preuniversitar . In calitate de universitate care a initiat si dezvoltat cercetari si studii referitoare la politici de gen in ultimii 22 de ani (din 1998), SNSPA a contribuit semnificativ la cunoasterea si analizarea discriminarii si proiectarea politicilor publice pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati, dar si pentru minoritatile etnice, religioase si sexuale. Astfel de arii de studiu exista in marile universitati din Romania, din UE si din lume. Acest amendament desfiinteaza practic orice invatare, studiu si cercetare in privinta discriminarii de gen, orice proiect intemeiat stiintific care poate contribui la egalitatea de tratament si de sanse intre femei si barbati. Il consideram inacceptabil stiintific si profund antidemocratic.Textul adoptat contrazice principiul constitutional al egalitatii de sanse (art. 16) si pe cel al libertatii de exprimare (art. 30/1), Legea pentru prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare (137/2000), Legea egalitatii de sanse intre femei si barbati 202/2002. In plus, vine in contradictie cu o multitudine de acorduri internationale la care Romania este parte semnatara, precum CEDAW (Conventia pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare impotriva Femeilor a ONU, 1979) si cu legislatia Uniunii Europene. Daca s-ar aplica aceste amendamente, ni s-ar interzice sa vorbim in institutiile de invatamant despre Institutul European al Egalitatii de Gen, una dintre agentiile majore ale UE, la fel, despre cercetarile si politicile europene in privinta egalitatii de gen.Cadre didactice, studenti si absolventi din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA) se asociaza tuturor colegilor din alte universitati si centre universitare, care si-au exprimat deja pozitia referitoare la adoptarea acestei initiative legislative a Parlamentului Romaniei. SNSPA incurajeaza abordarea critica, parteneriatul intelectual si cooperarea, si asigura libertatea cercetarii in ceea ce priveste stabilirea temelor, alegerea metodelor, procedeelor si valorificarea rezultatelor, conform legii. Nimeni nu are dreptul sa manipuleze, indoctrineze si sa educe dogmatic in interiorul spatiului universitar (laic) si, prin aceasta, sa incalce dreptul studentilor, cadrelor didactice sau cercetatorilor la obiectivitate in cunoastere si la formare stiintifica adecvata domeniului de studii."