Primaria Capitalei: "Incepand de luni, autobuzele scolare revin pe trasee"

"Odata cu deschiderea noului an scolar, continuam programul, prin care asiguram transportul in siguranta al elevilor catre unitati de invatamant gimnazial din sectoarele 1, 3 si 6, asa cum am procedat si in anul precedent. Elevii vor fi transportati cu autobuze moderne, achizitionate de Primaria Capitalei in anul 2018, care vor fi puse la dispozitie de Societatea de Transport Bucuresti - STB SA.Doresc sa ii asigur pe parinti si bunici ca autobuzele sunt igienizate, iar la prima usa au fost montate dispensere pentru dezinfectarea mainilor. Totodata, personalul STB SA va avea masti de rezerva, pentru cazul in care un elev isi pierde masca", a declarat primarul general, Gabriela Firea , potrivit unui comunicat transmis duminica.Ea a aratat ca rata de utilizare a acestui tip de transport este ridicata."Exista elevi care merg pe jos, pentru ca cei arondati locuiesc de regula in apropierea scolii. Chiar si asa, rata de utilizare e ridicata: anul trecut, au beneficiat, in medie, aproape 1.800 de elevi lunar, adica undeva la 20% dintre elevii inscrisi la cele 6 scoli care intra momentan in program. Analizam in continuare posibilitatea de extindere a acestui proiect, in functie de conditiile nou aparute", a precizat Firea.Astfel, de luni, autobuzele revin pe trasee pe 14 dintre cele 16 linii scolare, asigurand transportul elevilor la cinci scoli din Capitala: "Pia Bratianu" si "Herastrau" din Sectorul 1; Scoala nr. 195 (Hamburg) din Sectorul 3; Scoala Gimnaziala nr. 279 si Colegiul National "Elena Cuza" din Sectorul 6.Traseele T11 si T12, destinate elevilor Scolii Gimnaziale "Sfantul Andrei" (din Sectorul 6), vor circula incepand de miercuri.Programul de transport al vehiculelor va fi corelat cu programul de intrare al elevilor, iar STB SA a publicat afise cu noile ore, care sunt deja distribuite. De asemenea, programul va putea fi consultat si pe site-ul operatorului de transport, www.stbsa.ro, anunta PMB.Controlorii STB SA vor avea grija ca numarul elevilor dintr-un vehicul sa nu fie mai mare de 51, dar nu vor calatori impreuna cu copiii. Responsabilitatea privind imbarcarea si debarcarea copiilor in zona scolilor revine institutiilor de invatamant, care au personal instruit si autorizat sa interactioneze cu elevii, precizeaza sursa citata.Liniile scolare T11 (Bd. Timisoara - Scoala Gimnaziala "Sfantul Andrei", T12 (Terminal "Ghencea" - Scoala Gimnaziala "Sfantul Andrei") si T16 (Terminal "Ghencea" - Scoala Gimnaziala nr. 279) vor avea trasee modificate.