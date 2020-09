Primele gafe in calcularea numarului de cazuri de care depinde inceperea noului an scolar. Localitate "verde", inclusa in scenariul rosu

In judetul Timis, o singura localitate are, potrivit datelor comunicate de Ministerul Sanatatii, un indice mai mare de 3, care inseamna ca scoala ar trebui sa inceapa in scenariul rosu, adica exclusiv online. E vorba de localitatea Bara.Prefectul de Timis, Liliana Onet, a declarat pentru adevarul.ro ca Bara a fost inclusa in scenariul rosu dintr-o eroare, fiind atribuite localitatii trei cazuri de pacienti cu COVID-19 care au domiciliul in Lugoj. Astfel, sustine prefectul judetului Timis, la Bara poata incepe scoala in scenariul verde., a mai declarat prefectul de Timis, Liliana Onet pentru adevarul.ro