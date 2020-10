Purtarea mastii de protectie devine obligatorie in Cluj pe o raza de o suta de metri in jurul scolilor si gradinitelor. Orasele din judet in care se inchid din nou restaurantele

La Gherla si Dej, unde rata de infectare cu SARS-CoV-2 a depasit 1,5 la mia de locuitori, restauratele si cafenelele care functioneaza in spatii inchise, precum si salile de jocuri de noroc isi suspenda activitatea. In patru localitati clujene nicio unitate scolara nu va mai functiona in baza scenariului verde.Una dintre hotararile adoptate, luni, de membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj vizeaza obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele, cu exceptia copiilor cu varste sub cinci ani, pe o raza de o suta de metri in jurul unitatilor de invatamant preuniversitar din judet. Masura intra in vigoare in dimineata zilei de 7 octombrie, la ora 7:00, si va fi valabila pentru toata perioada starii de alerta. Nerespectarea acestei obligatii va putea fi sanctionata cu amenda cuprinsa intre 500 si 2.500 de lei, conform legii, mai prevede hotararea CJSU Cluj.De altfel, ca urmare a cresterii numarului de infectari cu virusul SARS-CoV-2, in Cluj mai multe unitati didactice vor functiona, in perioada urmatoare, conform scenariului galben sau celui rosu. Astfel, toate scolile si gradinitele din Dej, Gherla, Huedin si din comuna Floresti vor organiza, de marti, cursuri in baza scenariului galben.Colegiul National "Andrei Muresanu" din Dej, Liceul Teoretic "Petru Maior" din Gherla vor organiza, incepand din 6 octombrie, cursuri exclusiv online, dupa ce la liceul din Dej au fost conformate patru cazuri de COVID-19 in clase diferite, iar la cel din Gherla au fost confirmate trei cazuri in trei clase.O alta decizie adoptata de CJSU Cluj vizeaza municipiile Dej si Gherla, unde media din ultimele 14 zile arata ca a fost depasit pragul de infectare de 1,5 la o mie de locuitori. Astfel, in contextul in care la Dej a fost raportat un prag de infectare de 1,66 la o mie de locuitori iar la Gherla se inregistreaza o rata de infectare de 1,57 la o mie de locuitori, autoritatile din Cluj au decis suspendarea activitatii din interiorul restaurantelor, cafenelelor care functioneaza in spatii interioare si a salilor de jocuri de noroc. Restaurantele si cafenelele hotelurilor care functioneaza in spatii inchise ii vor putea servi doar pe turistii cazati in hoteluri. In ceea ce priveste functionarea teraselor din cele doua orase, acestea vor putea functiona doar cu respectarea masurilor de igiena si distantare fizica , iar la o masa vor putea lua loc cel mult sase persoane care nu fac parte din aceeasi familie.