Alexandru Rafila, despre redeschiderea scolilor: Pentru cateva focare, cu siguranta nu au de ce sa fie scolile sau alte activitati puse in pericol

"Nu toate scolile si nu oriunde"

Situatia din Ungaria

"De cateva focare cu siguranta nu au de ce sa fie scolile sau alte activitati puse in pericol, dar o extindere a focarelor, foarte multe focare si o crestere a numarului de cazuri la nivel national, sau la nivel regional, sau la nivel local - pentru ca discutam de trei paliere - da. Dar pentru ca vor fi cateva focare atunci discutam doar de un pretext, nu discutam de situatia care sa puna in vreun fel in pericol deschiderea scolilor", a declarat Alexandru Rafila , luni seara, la Digi 24. Acesta a precizat ca sustine in continuare redeschiderea scolilor, "dar nu toate scolile si nu oriunde"."Mai este si cealalta parte despre care nu ar trebui sa mai discutam: dupa un an de zile de pandemie e vorba de organizarea scolii din punct de vedere al asigurarii conditiilor igienico-sanitare si al protejarii elevilor. Mie imi pare bine ca domnul ministru Cimpeanu a adus in discutie decizia legata de reducerea numarului de elevi din clasa - sigur, la liceu, dar si la celelalte clase - reducerea numarului de elevi in clase este esentiala pentru siguranta desfasurarii cursurilor.Or, chestiunea asta ar trebui sa fie aplicata, evident, adaptat: clasele cu mai putini elevi nu ar trebui sa aiba probleme, pentru cele cu mai multi elevi ar trebui gasita o solutie incat ei sa nu fie prea numerosi intr-o sala de clasa care stiti bine ca nu este foarte primitoare pentru multa lume", a adaugat medicul.Rafila, care esre deputat PSD, a remarcat faptul ca scaderea numarului de imbolnaviri nu se coreleaza cu o scadere a numarul de cazuri grave care ar trebui sa se inregistreze in cazul unui regres al epidemiei."In Romania lumea are foarte multe opinii, foarte multe pareri, dar ele trebuie bazate pe dovezi. Or, in cazul nostru dovezile sunt reprezentate de numarul de cazuri noi, de raspandirea lor si de evolutii previzibile. Or, eu am vazut ca in ultimele doua zile am avut 1.500 de cazuri, 1.800 de cazuri, deci numere extrem de mici care pe mine m-au pus pe ganduri, mai ales ca aceste cifre, acest numar de cazuri, nu se coreleaza cu o scadere semnificativa a cazurilor de la terapie intensiva.Adica noi am avut in jur de 1.100-1.200 de cazuri la terapie intensiva cand aveam 10.000 de cazuri pe zi, acum avem o medie de doua mii si ceva - trei mii de cazuri pe zi cel mult, deci de trei-patru ori mai putin, si avem o mie - o mie o suta de cazuri la terapie intensiva. E ceva care nu se leaga si ceea ce nu se leaga in mod evident este incapacitatea de a testa sau de a stabili o strategie de testare care sa ne dea o imagine apropiata de realitate", a mai afirmat Alexandru Rafila Medicul a precizat ca "exista si teste de proasta calitate care nu trebuie sa existe pe piata", iar autoritatile ar trebui sa testeze mai mult, nu sa invoce testele pe care le fac oameni acasa.La inceputul lunii ianuarie, Ungaria a anuntat redeschiderea scolilor dupa vacanta de sarbatori, cu o campanie de doua zile de testare in masa a angajatilor din scoli si gradinite, potrivit unui anunt al guvernului. Conform Edupedu.ro , obiectivul acestuia este acela ca unitatile de invatamant sa isi poata desfasura activitatea in conditii bune, iar parintii, la randul lor, sa poata munci.