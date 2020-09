Situatia scolilor din Bucuresti, intre scenariile galben si rosu. Surse: O noua sedinta a Comitetului pentru Situatii de Urgenta are loc duminica

Sedinta

Potrivit surselor Digi24 , situatia la nivelul municipiului Bucuresti stabilita joi in urma Comitetului Municipal s-ar putea schimba.Deocamdata, se stie ca sunt 595 de unitati de invatamant , de stat si particulare, incadrate in scenariul galben si 17 unitati de invatamant in scenariul rosu. Este foarte posibil, insa, ca o parte dintre scolile incadrate in acest ultim scenariu, cel de avarie, sa treaca pe scenariul galben, intrucat situatia de la nivelul unitatilor de invatamant pare ca are sanse sa se imbunatateasca.Sursele citate au explicat ca un exemplu ar fi la Scoala "Sf. Andrei" din Sectorul 6 al Capitalei, unde efectiv peste noapte au ajuns acele containere in care se pot organiza clase modulare, aceasta fiind varianta salvatoare pe care autoritatea locala a gasit-o pentru a-i organiza mai bine pe elevi in clase.Duminica dimineata ar urma sa aiba loc o sedinta la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. Se asteapta decizii importante si dupa vizita pe care ministrul educatiei, Monica Anisie , a facut-o sambata in Sectorul 5 al Capitalei, unde a mers in teren sa vada situatia Scolii gimnaziale nr. 280.Aceasta scoala, incadrata initial in scenariul galben, nu este in realitate pregatita sa inceapa cursurile, intrucat inca mai sunt lucrari de renovare nefinalizate. Conducerea scolii a propus scenariul rosu pana la 1 octombrie, iar ministrul a mers sa vada personal care este stadiul lucrarilor.