Secretar de stat in Ministerul Sanatatii: "Personal, nu cred ca s-ar putea deschide scolile in 8 februarie"

Aceasta, cu atat mai mult cu cat in Romania a fost detectata tulpina de coronavirus din Marea Britanie, care este mai contagioasa si care ii afecteaza mai mult pe copii decat varianta originala de SARS-CoV2. "Nu cred ca s-ar putea deschide scolile in 8 februarie", a declarat ea la Digi 24."Personal am un dubiu vizavi de data de 8 februarie. Decizia se va lua in functie de evolutia epidemiologica din urmatoarele doua saptamani, dar trendul e usor crescator. Ramane de vazut ce va fi. Peste o saptamana vom sti impactul Craciunului si Anului nou la noi in tara", a spus Andreea Moldovan.Ea a mai afirmat ca planurile de redeschidere a scolilor sunt in stadiul de evaluare, se discuta ce fel de clase se vor deschide, sunt mai multe scenarii posibile, fie de afterschool, cresa, ciclu primar, fie de clase mai mari."Dar nu pot sa va dau un raspuns in acest moment pentru ca ceea ce se intampla in urmatoarele doua saptamani va duce la decizia redeschiderii sau mentinerii inchise a scolilor in data de 8 februarie. Ceea ce suntem constienti e ca situatia de scoala online nu e de cea mai buna calitate, din acest motiv profesorii au fost inclusi in grupa prioritara de vaccinare, tocmai ca sa protejam aceasta categorie, dar vom putea sa dam un raspuns pe problema scolii cam peste o saptamana - 10 zile", a subliniat secretarul de stat.In opinia sa, scolile nu vor putea fi deschise la acea data. "Mi-as dori sa le deschidem, si eu sunt mama, dar sincera sa fiu nu cred ca s-ar putea deschide in 8 februarie", a adaugat Moldovan.Elevii vor invata tot online de luni, cand reincep cursurile dupa vacanta de iarna, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) propunand, printr-o hotarare adoptata vineri suspendarea activitatilor care impun prezenta fizica la scoala pana in data de 7 februarie. Semestrul a doilea al anului scolar incepe din 8 februarie si se incheie in 18 iunie.Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a declarat la Stirile Pro Tv ca se doreste deschiderea scolilor, subliniind ca la data de 8 februarie nu se va exclude niciun scenariu.