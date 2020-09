Sindicalist din Educatie: "Daca s-ar respecta normele COVID-19, trei sferturi dintre scolile din Romania ar trebui demolate si reconstruite"

"Am urmarit in aceste zile si am participat la intalnirile DSP Bucuresti cu toti directorii din sectoarele Capitalei. Va spun sincer, sunt rupti total de realitate. In momentul in care ii spui unui director ca trebuie sa aiba izolator si intreaba cineva ce trebuie sa aiba acel izolator, acea sala unde ii vei izola pe copiii care au simptome.... Pana aici a fost totul in regula. Si pe urma, cu jumatate de glas,. In momentul acela au inebunit oamenii! Pe ce lume traiti? Ati calcat vreodata in scoli sa vedeti care e situatia?Ati avut vreodata curiozitatea sa va uitati pe normele de igiena care au fost scoase recent de Ministerul Sanatatii? Evident, putin modificate fata de cele din 1995. Daca se ia cineva dupa ele, in contextul actual, ar trebui sa demolezi trei sferturi dintre scolile din Romania. Daca nu le demolezi, le inchizi. Si pe urma sa le reconstruiesti in totalitate!Pentru ca directorul trebuie sa vada daca ferestrele sunt pe partea de sud, sud-est, sud-vest, dar sa nu fie pe partea de nord, trebuie sa mai vada care este suprafata din curte care este alocata pentru fiecare copil, sa aiba vreo 25 de metri de zona verde intre strada si unitatea de invatamant ... Pai, mai fratilor, demolati Colegiul Nationaldin Bucuresti, ca e direct la strada, asa a fost construit. Deci, asta rezulta din normele in cauza", a spus Marius Nistor, la postul Antena 3.