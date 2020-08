Surse Europa FM: Scoala ar putea incepe in Bucuresti dupa scenariul galben, in ciuda unor presiuni la nivelul scolilor

Toti directorii din Capitala au transmis Ministerului Educatiei datele cerute despre spatiile disponibile, cadre didactice si logistica.In acest moment, Ministerul Educatiei aduna ultimele date din toate judetele, iar la inceputul saptamanii viitoare, este de asteptat ca ministrul Educatiei, Monica Anisie , sa anunte oficial, intr-o conferinta de presa, cum va incepe scoala in toata tara, sustien sursa citata.Surse din cadrul Inspectoratului Scolar al Capitalei au precizat pentru Europa FM ca in ciuda presiunii unor primari ca toti elevii, din toate clasele, sa fie primiti la scoala, conform scenariului verde, acest lucru nu este posibil.Si asta din cauza faptului ca mai toate au clase cu cate 30 de elevi sau mai multi, care trebuie impartiti in doua, pentru a se respecta distantarea de minimim 1 metru intre elevi, iar spatii de rezerva nu exista.Directorii din Bucuresti cred ca cel mai bine este ca la scoala sa ajunga fizic toti elevii din ciclul primar, cei de clasa a VIII-a si cei de clasa a XII-a.Daca spatiile permit, la scoala vor fi primiti si cei din clasele a V-a si a IX-a.In acest scenariu galben, elevii bucuresteni vor invata o parte dimineata, ceilalati dupa amiaza avand fie aceiasi invatatori sau profesori , caz in care cadrele didactice vor primi permisiunea sa aiba norme mai mari, fie se vor angaja noi cadre didactice.O situatie conflictuala se inregistreaza in doua mari colegii din sectorul 4, Mihai Eminescu si Sincai. Primaria a oferit alte spatii de studiu, insa unii parinti si unele cadre didactice nu accepta naveta intre sedii aflate si la 7,8 statii de autobuz distanta.