Trei scoli si o cresa din Bucuresti au fost inchise dupa ce mai multi angajati au fost confirmati cu noul coronavirus

Unitatile au fost inchise pentru 14 zile, perioada in care se vor lua masuri de igienizare, fiind inceputa si ancheta epidemiologica.Informatii privind cazuri de infectare in scoli au aparut inca de joi dimineata, prima unitate scolara fiind Scoala gimnaziala I.G. Duca din Bucuresti, care are 80 de angajati.Potrivit DSP, aici sunt confirmate trei cazuri de infectare. Ar fi vorba de trei cadre didactice.Cel mai probabil cursurile se vor face online, pe grupurile de parinti fiind deja discutii privind organizarea orelor conform scenariului rosu.Inspectoratul Scolar Bucuresti nu a primit foarte multe informatii despre scenariul pe care il va aplica scoala.