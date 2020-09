Vlad Mixich, despre riscurile redeschiderii scolilor: "Copiii pot deveni vectori de transmisie daca vin in contact cu membrii vulnerabili ai familiei"

"Conform modelarilor de la inceputul lunii august, in aceasta perioada ar fi trebuit sa avem 600-700 de cazuri la Terapie Intensiva. Faptul ca numarul este mai redus arata ca lucrurile au evoluat mai bine decat era anticipat la inceputul lunii august", a declarat Vlad Mixich la Digi24.Cu toate acestea, el spune ca este posibil ca numarul cazurilor de coronavirus sa creasca odata cu inceperea scolii si ca nu copiii sunt in pericol, cat adultii vulnerabili din familiile lor."Copiii pot deveni vectori de transmisie, daca vin in contact cu membrii vulnerabili ai familiei. Nu cred ca se pot respecta ca la carte regulile sanitare in scolile romanesti. Nu atat pentru ca e poporul nedisciplinat sau deoarece copiii sunt, prin chiar natura lor, neastamparati. Ci in primul rand din cauza contextului. Cum sa respecti recomandarile cand mult din ce e in jurul tau te impiedica sa faci asta? E ca si cum ai recomanda insetatului sa bea apa desi el se afla in mijlocul desertului.Priviti de pilda poza aceasta (e de pe pagina Gabrielei Firea care a publicat-o astazi fiind in vizita de lucru la o scoala din subordine): la jumatatea bancii au montat un paravan cica sa proteje copiii unul de altul.‼️ Doar ca paravanul isi poate indeplini cat de cat rolul DOAR atunci cand copiii stau permanent latiti pe pupitru. Ceea ce ar fi nu doar nesanatos (postura defectuoasa in banca e o cauza importanta de declansare a bolilor la copiii din Romania) dar si complet imposibil. Copiii au prostul obicei sa fie oameni si sa prefere sa stea, ca multi dintre noi, lasati pe spate sau in spatarul scaunului, pozitie in care protectia paravanului respectiv este zero.Sa nu mai vorbim despre recomandarea cu spalatul des al mainilor cu sapun timp de 30 de secunde, probabil cea mai utila masura anti-Covid. Sunt atatea scoli in care numarul chiuvetelor este insuficient sau in care pur si simplu lipseste apa si sapunul.Noroc ca aceasta boala nu-i afecteaza serios pe copii. Dar pentru bunici, vin zile complicate..", a scris Mixich pe pagina lui de Facebook