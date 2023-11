Scrisoarea trimisă de o școală de prestigiu părinților: "Nu vom furniza vreo tavă de nisip pentru niciun elev care ar putea dori să se identifice cu o pisică"

O școală a trimis o scrisoare acasă părinților pentru a avertiza că refuză să furnizeze tăvi de nisip pentru orice elev 'care ar putea dori să se identifice cu o pisică.'

Liceul cu 1.000 de elevi care se mândrește cu o serie de absolvenți celebri, printre care se numără starul de la Hollywood Sir Anthony Hopkins și jucători internaționali de rugby, le-a scris părinților 'referitor la utilizarea tăvilor de nisip' alături de toalete.

West Monmouth School din Pontypool, South Wales, a fost nevoită să-i contacteze pe părinți pentru a respinge afirmațiile conform cărora tăvi de nisip pentru pisici urmau să fie furnizate pentru elevii care se identifică drept animale de companie."

Părinții uluiți au primit scrisoarea care anunța că nu va exista nicio prevedere pentru 'elevi care ar putea să se identifice cu un animal de orice fel.'

Șefii consiliului au declarat că tratamentul special pentru orice elev care se identifică ca 'un animal de orice fel' nu este 'acceptabil'."

Vice-directorul școlii West Monmouth, Claire Hughes, a scris:

"Am observat că au fost ridicate mai multe întrebări și preocupări în comunitate referitoare la utilizarea tăvilor de nisip la școala West Monmouth.'

Aș dori să profit de această ocazie pentru a vă asigura că nu avem și nu vom avea planuri de a furniza vreo tavă de nisip la școală.

Chiar dacă suntem o școală inclusivă și primitoare, nu facem nicio pregătire pentru elevii care ar putea să se identifice ca un animal de orice fel.

Acest tip de comportament nu este acceptabil în școală și, ca atare, nu există nicio pregătire, cum ar fi tavă de nisip."

Situația a apărut după ce "cea mai strictă directoare de școală din Marea Britanie", Katharine Birbalsingh, a avertizat în iunie că unii copii se identifică ca pisici și poartă 'cozi și urechi' în clasă.

Guvernul a investigat, de asemenea, Rye College din East Sussex, unde o fată de 13 ani a fost calificată drept „disprețuitoare” de către profesorul ei pentru că a respins cererea colegului ei de a fi identificat ca o pisică.

Şcoala a declarat în iunie că nu permite elevilor să se identifice ca animale, spunând că „niciun copil” înscris acolo „nu se identifică ca o pisică sau orice alt animal”.

Ulterior, Ofsted, Biroul pentru Standarde în Educație, Servicii pentru Copii și Abilități, a efectuat o inspecție la Rye College după o intervenție a ministrului egalității, Kemi Badenoch.

Kemi Badenoch a cerut Ofsted să ia măsuri în privința presupuselor „probleme de salvgardare” și a susținut că profesorul, care a spus fetei de 13 ani că există „o mulțime de genuri”, a încălcat cerința legală de imparțialitate politică în sălile de clasă.

Un purtător de cuvânt al Ofsted a subliniat la acea vreme că nu investighează „incidente specifice”, adăugând: „Am considerat scrisoarea ministrului drept o plângere, alături de altele, și am urmărit școala și alte agenții relevante”.

Un purtător de cuvânt al Aquinas Church of England Trust, care conduce Rye College, a declarat despre inspecție: „Ofsted a vizitat școala și, desigur, am susținut și ne-am implicat pe deplin în acest proces. Înțelegem că proiectul de îndrumare privind identitatea de gen în școli este așteptat să fie emis de Guvern în curând și, desigur, am saluta ceea ce sperăm că va fi un ghid clar și util”.

Școala West Monmouth, care s-a deschis în 1895, a avut printre absolvenții săi pe câștigătorul Oscarului Sir Anthony Hopkins – cunoscut ca un iubitor de pisici – alături de legendarul jucător de rugby galez Graham Price și starul de rugby din Anglia Mako Vunipola, scrie dailymail.

Consiliul Torfaen a confirmat că scrisoarea este autentică și a fost trimisă după ce „zvonurile și informațiile greșite” s-au răspândit online.

Jason O’Brien, director strategic pentru servicii pentru copii și familie la consiliu, a declarat: „Consiliul Torfaen se concentrează pe performanța și bunăstarea elevilor. Este dezamăgitor când școlile sunt distrase de la aceste priorități, fiind nevoite să înlăture zvonurile dăunătoare și informațiile greșite care circulă pe rețelele sociale.”

Decizia şcolii vine după informaţiile apărute în America de Nord, potrivit cărora anumite școli oferă litiere pentru elevii care „se identifică ca pisici”.

Directorul școlii West Monmouth, Emma Jordan, a spus: „Am trimis o scrisoare ca răspuns la niște zvonuri absurde, complet nefondate, care, din păcate, au persistat în comunitatea noastră”.