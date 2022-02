Școala românească în pandemie, ruletă rusească

Citeste toate textele scrise de Zeno Sustac pentru Ziare.com

Presiunea pe care o resimt în pandemie cadrele didactice nu este o preocupare pentru mai marii educației. Discuțiile despre clasele mai mult goale, despre profesorii, elevii sau părinții care se luptă cu virusul sunt subiecte aproape tabu.

Mimarea normalității pare a fi o cerință propagată dinspre minister spre toate unitățile de învățământ.

În urma unei dezbateri pe care am lansat-o recent, unii pedagogi au decis să nu ocolească subiectul.

"Școala românească în pandemie este ruletă rusească" consideră cu îngrijorare legitimă un profesor. Este zi de zi în clasă, nimeni nu îi poate zugrăvi realitatea în termeni nereali.

Un alt cadru didactic descrie situația ca fiind "stresantă, frustrantă, periculoasă, o lecție despre obediență și inconsistență." Revolta din litere și glas este sinceră și evidentă.

Un dascăl consideră școala în pandemie la început de februarie 2022 "frustrantă, periculoasă, inconștientă, nepăsare la cote maxime." Resemnarea că nimic nu se va schimba în bine este ușor sesizabilă. Cu toate acestea, va merge înainte.

Descrierea devine de-a dreptul emoționantă: "Este strict incompetență, nepăsare, jocuri economice și politice.

Mi se rupe sufletul la poveștile copiilor, care îmi spun cum prietena lor din cealaltă clasă este la spital, cum colega de bancă este a 3-a oara bolnavă, cum pe colegul x au venit sa îl ia din mijlocul orei fiind pozitiv, pentru ca "abia acum i-a ajuns rezultatul" și nu a acceptat școala să stea acasă până la venirea rezultatului. E trist, e descurajator...e și mai sfâșietor ce se întâmplă în afara școlii, în familia bolnavului."

O doamnă profesor radiografiază concis întreg cadrul ca fiind unul "haotic". Nu poate face mai nimic pentru schimbarea situației, nu este decident, nu dă ordine comune.

Un alt profesor care privește cu responsabilitate în jur vine cu propria diagnoză a unei zile la clasă: "stres, bataie de joc, lipsă de încredere, risc de îmbolnavire".

Opiniile acestor oameni care ne educă cât de bine pot copiii (cu înțelesul de "cât de bine li se permite"), nu contează pentru cei care conduc destinele educației, așa cum nu contează nici îngrijorările părinților responsabili! În discursul decidenților nu vom regăsi realitatea momentului: spitale pline, clase mai mult goale, dascăli în carantină sau izolare. Sunt prea procupați de artificii tehnice care să mențină școlile deschise cu orice preț plătit de profesori, elevi sau părinți. Orice preț ... plătit de alții!

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

