Cine a fost Aurelian Gh. Bondrea, mort la 92 de ani. Fondatorul "fabricii de diplome" Spiru Haret era apropiat al Elenei Ceausescu

Ion Iliescu , Doctor Honoris Causa al Universitatii Spiru Haret

Succesul fondatorului Universitatii Spiru Haret, ar fi fost un apropiat al Elenei Ceausescu

Perchezitii la "Fabrica de diplome" Spiru Haret

Conform unor informatii ajunse in presa in urma scandalurilor legate de aceasta universitate, Bondrea senior a trecut doar prin scoli de partid, toate urmate la fara frecventa, iar Bondrea junior a fost lector la Academia "Stefan Gheorghiu". Aurelian Gh. Bondrea scoate pe banda rulanta absolventi de facultate si profesori universitari, asa cum se facea la scolile de partid urmate de el, potrivit Adevarul Printre putinele personalitati cu titlul Doctor Honoris Causa al Universitatii Spiru Haret se numara fostul presedinte Ion Iliescu, cel care in 2004, chiar la finalul mandatelor sale la Cotroceni, l-a medaliat pe Bondrea senior cu Ordinul "Meritul pentru Invatamant" in grad de Mare Ofiter, scrie Edupedu.ro Bondrea senior si-a inceput liceul in 1944 la fara frecventa, iar in 1946, la 18 ani, s-a inscris in Partidul Muncitoresc din Romania (titulatura PCR de la acea vreme). La doar un an de la inceperea liceului, acesta devine invatator suplinitor, dupa care ajunge directorul caminului cultural din comuna natala, Mateiesti, judetul Valcea, urmeaza apoi un curs de 3 luni la scoala de partid de pe langa Comitetul Regional PCR Valcea, dupa care ajunge redactor la ziarul "Secera si ciocanul", editat de Comitetul Regional PCR Pitesti, conform sursei citate.In 1953, Bondrea senior urmeaza cursul de lectori organizat de Scoala de stiinte sociale "A. A. Jdanov", dupa care este promovat la Sectia de propaganda si agitatie a Comitetului regional PCR Pitesti.In CV-ul lui Bondrea senior sunt trecute studiile de la Scoala politica "Stefan Gheorghiu", facute la fara frecventa, inainte de 1960.A ajuns la Sectia de propaganda si agitatie a Comitetului Central (CC) al PCR, unde se spune ca s-ar fi apropiat de Elena Ceausescu, cea numita "Cabinetul 2".In 2019, procurorii DIICOT au facut perchezitii la Universitatea Spiru Haret, unde, potrivit unui comunicat oficial, mai multe cadre universitare erau suspectate ca, pe parcursul anului universitar 2018 - 2019, au format un grup infractional organizat care a avut ca scop facilitarea promovarii de catre multi studenti a examenelor.Spiru Haret era cunoscuta ca si "fabrica de diplome" in urma scandalului lansat de fostul ministru Ecaterina Andronescu, care a incercat sa anuleze absolventilor universitatii dreptul de a intra in invatamant.Citeste si: