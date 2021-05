Aproximativ 1,9 milioane de elevi reincep, de astazi, scoala cu prezenta fizica

Pentru elevii din peste 1.100 de localitati, unde incidenta cazurilor de COVID depaseste acest prag, cursurile se reiau online. Elevii din clasele terminale vor reveni in banci luni.Ministerul Educatiei a publicat, marti, incidenta cazurilor de coronavirus pe localitati in functie de care se reiau cursurile.In urma unui ordin de ministru, sunt valabile doua scenarii - cel verde, cu toti elevii prezenti fizic la scoala, in localitatile unde incidenta este sub 1 la mie, si scenariul galben, in localitatile cu incidenta peste 1 la mie, unde merg fizic la scoala prescolarii din elevii din clasele primare, terminale si speciale, restul desfasurand cursurile online.Potrivit documentului publicat de Ministerul Educatiei, peste 1.100 de localitati sunt in scenariul galben. Cea mai mare rata de infectare din tara, de 8,37, se inregistreaza in localitatea Berzoia din judetul Caras-Severin.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a explicat ca vor merge fizic la scoala toti elevii din invatamantul primar si gradinite - 1.400.000, dar si elevii de clasele a cincea, a sasea, a saptea, a noua, a zecea, a unsprezecea din cele 2.057 de localitati cu rata de infectare sub 1 la mie. El a adaugat ca elevii din clasele de gimnaziu si liceu din alte 1.124 de localitati, unde rata de infectare depaseste pragul de 1 la mie, vor reincepe scoala online.El a explicat ca raportat la rata de infectare din fiecare zi de vineri se va stabili cum se desfasoara cursurile in saptamana urmatoare."Oricum, luni, indiferent de scenariu, vor reveni la scoala elevii din clasele terminale. Este vorba de 370.000 de elevi de clasa a opta, a XII-a, a XIII-a si de elevi din clasele terminale din invatamantul profesional si din invatamantul postliceal", a aratat el.El a mentionat ca elevii de clasa a XII-a vor incheia cursurile in 4 iunie, iar elevii de clasa a VIII - in 11 iunie, pentru a sustine Evaluarea Nationala cu prezenta fizica in sesiunea normala incepand din 22 iunie. Examenul de Bacalaureat va incepe in 28 iunie."Deci 1.400.000 sunt copiii din gradinite si ciclul primar, 370.000 sunt cei din clasele terminale, avem aproape 500.000 de elevi de clasa a cincea, a sasea, a saptea, a noua, a zecea, a unsprezecea care invata in localitati in care rata de infectar e le permite accesul la scoala cu prezenta fizica", a enumerat Cimpeanu, mentionand si ca se vor face cursuri cu prezenta fizica in toate cele 185 de scoli speciale in care invata peste 27.000 de elevi.