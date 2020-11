Ministrul fondurilor europene anunta investitii de 1 miliard de euro pentru cercetarea in universitati si tranzitia studentilor la piata muncii

Primul programat demarat cu banii europeni se numeste Nino si va fi dedicat studentilor."Dintre aceste programe pe care le avem in vedere pentru urmatoarea perioada de programare primul este cel dedicat studentilor cunoscut sub denumirea de Nino pentru care apelul de proiecte s-a incheiat la sfarsitul lunii septembrie si pentru care am avut inregistrat cum esti acord iti cereri de finantare de 351 de aplicatii, cu o valoare a bugetelor de 650 milioane de euro", a declarat Marcel Bolos.220 de milioane de euro vor fi acordate pentru dezvoltarea infrastructurii universitatilor si dotarea acestora cu echipamente. Alti 125 de milioane de euro vor merge la cercetare, mai mentioneaza ministrul."Pentru universitati avem prevazute fonduri europene atat pentru ceea ce inseamna dezvoltarea infrastructurii universitatilor cat si pentru ceea ce inseamna dotarea acestora cu echipamente pentru activitatile curente, aici avem o linie de finantare de 220 milioane de euro in cadrul Programului Operational regional iar pentru activitatea de cercetare avem un buget dedicat de 125 milioane de euro pe care suntem in momentul de fata in proces de negociere cu Comisia Europeana".