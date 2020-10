23 de elevi si sase cadre didactice din Bistrita-Nasaud, cazuri active de COVID-19

Masurile sunt luate in contextul in care in judet sunt 23 de cazuri active de COVID-19 in randul elevilor, iar sase in randul cadrelor didactice.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud a decis ca, incepand de luni, sa fie modificate scenariile in baza carora functioneaza mai multe unitati didactice in care au fost constatate cazuri de COVID-19 fie in randul personalului didactic , fie la elevi Astfel, autoritatile judetene au decis ca se va aplica scenariul rosu pentru: Scoala gimnaziala "Stefan cel Mare" Bistrita - clasa a IV-a B, pana la 30 octombrie, Liceul tehnologic de servicii Bistrita - clasele IX A, IX B, IX O, IX F, X F, XI A, XI E, XI B, XI C, XI F, XII E, pana la 28 octombrie, Liceul de muzica "Tudor Jarda" Bistrita - clasa a XII-a B, pana la 28 octombrie; Colegiul National "Andrei Muresanu" Bistrita - clasa pregatitoare C, pana la 2 noiembrie si Scoala gimnaziala Dumitra, structura Cepari - grupa mijlocie, pana la 28 octombrie, clasele II + IIIC, IVC, VIC, pana la data de 21 octombrie si structura Scoala gimnaziala Tarpiu - clasele IV T, V T, VII T, VIII T, pana la 22 octombrie.Totodata, clasele de la Liceul tehnologic de servicii care nu vor participa la cursuri online vor functiona in baza scenariului galben, cu jumatate dinte elevi prezenti la cursuri si cealalta jumatate in sistem online.Deciziile privind modificarea scenariilor de functionare a unitatilor de invatamant au fost adoptate in contextul in care, conform celei mai recente statistici facute publice de Prefectura judetului, printre cazurile active de COVID-19 in Bistrita-Nasaud se numara 23 de elevi. Cinci dintre acestia sunt internati in spital, iar restul de afla in izolare la domiciliu. De asemenea, printre persoanele confirmate ca fiind infectate cu noul coronavirus se afla si 20 de cadre didactice, sase dintre acestea fiind cazuri active, aflate in izolare la domiciliu.Citeste si: