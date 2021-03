Ministrul Sorin Cimpeanu spune ca 40% din personalul din Educatie a fost vaccinat pana in prezent. "Sper ca ceilalti sa le urmeze exemplul cat mai repede!"

"Astazi, 19 martie, numarul persoanelor vaccinate - angajati ai sistemului de educatie - a atins pragul de 40% (140.000 de cadre didactice, personal didactic auxiliar si personal nedidactic)", a anuntat, vineri seara, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.Acesta a transmis multumiri tuturor celor care au ales sa se vaccineze."Apreciez in mod deosebit responsabilitatea colegilor din invatamant care contribuie decisiv la asigurarea protectiei impotriva SARS CoV 2 in unitatile si institutiile de invatamant din Romania. Le multumesc personal pentru implicarea in aceasta batalie pentru normalitate si sper ca ceilalti sa le urmeze exemplul cat mai repede!", a mai transmis ministrul Educatiei.Luna trecuta, ministrul Sorin Cimpeanu spunea ca pana pe data de 10 martie, numarul celor vaccinati din randul cadrelor didactice va ajunge la 50% , iar daca este vorba de intreg personalul din invatamant, atunci procentul va fi de 35%