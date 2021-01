Peste 4.000 de elevi din Mures nu au acces la internet. Mii de cazuri in care nu se pot incheia mediile

Potrivit statisticilor Inspectoratului Scolar Judetean ( ISJ ) Mures, in mediul urban invata in total 43.079 de elevi in ciclurile primar, gimnazial, profesional, liceal si postliceal, dintre care 1.701 sunt in situatia de a nu li se incheia mediile, majoritatea din cauza lipsei dispozitivelor electronice, dar si din cauza absenteismului sau din cauze medicale.In mediul urban, 1.039 de elevi nu au acces la dispozitive, iar 975 nu au acces la internet, alti 800 regasindu-se la rubrica "alte situatii".In mediul rural invata 23.221 de elevi, dintre care 1.896 sunt in situatia de a nu li se putea incheia mediile.Statistica ISJ Mures arata ca 3.439 de elevi din mediul rural nu au acces la dispozitive si 3.471 de elevi nu au acces la internet, iar 692 sunt in alte situatii.Citeste si: Accesul in Anglia, conditionat de testul negativ pentru COVID-19. De cand se aplica masura