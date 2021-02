Decizie unica in istoria Facultatii de Drept: 45 de studenti din anul I, propusi pentru exmatriculare. Ei au fraudat mai multe examene prin Whatsapp

Studentii au fraudat examenele pe Whatsapp

Decizie unica in istoria Facultatii de Drept

"Ca urmare a sesizarilor formulate de o serie de studenti, sesizari insotite de dovezi certe, pertinente si concludente cu privire la fraudarea unor examene in sesiunea derulata in luna februarie a.c., Consiliul Facultatii de Drept si Decanul Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti vor inainta Rectorului Universitatii din Bucuresti propunerea de exmatriculare a 45 de studenti din anul I ", se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, studentii pentru care s-a propus exmatricularea au conlucrat pe grupuri de comunicare Whatsapp, in paralel cu desfasurarea examenelor online supravegheate audio/video de profesorii titulari. Scopul conlucrarii a fost identificarea raspunsurilor si rezolvarea impreuna a subiectelor de la unele dintre examenele scrise sustinute online in luna februarie."In sedinta Consiliului facultatii din data de 25 februarie 2021 au fost discutate sesizarile, s-au examinat probele si au fost ascultati toti studentii care au dorit sa isi exprime punctul de vedere cu privire la acuzatiile care li se aduc. In urma acestei sedinte, in cursul zilei de astazi - 26 februarie 2021 - membrii Consiliului si-au exprimat optiunea cu privire la propunerea de exmatriculare, propunere adoptata cu o larga majoritate", mentioneaza sursa citata.In conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor, decanul Facultatii de Drept va anula rezultatele obtinute de studentii in cauza la examenele pentru care s-a dovedit implicarea lor in frauda.Totodata, Consiliul Facultatii de Drept a hotarat ca, exceptandu-se impedimente sanitare certe, incepand cu sesiunea din vara, deci in actualul an universitar, examenele si colocviile din toate programele de studii ale Facultatii de Drept sa se desfasoare fata in fata, chiar daca activitatea didactica ( cursuri si seminare) va continua online."Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti transmite opiniei publice ca decizia de a propune exmatricularea a 45 de studenti a fost una extrem de grea prin implicatiile sale atat asupra studentilor pentru care s-a propus exmatricularea si a familiilor acestora, cat si asupra intregului corp profesoral si a tuturor celorlalti studenti ai Facultatii noastre. Prin dimensiunea sa, aceasta este o decizie unica in istoria Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti. Totodata, unicitatea acestei decizii exprima si importanta sa prezenta si viitoare pentru Facultatea de Drept, pentru Universitatea din Bucuresti, pentru intregul sistem de invatamant juridic superior, dar si pentru societatea romaneasca in ansamblul sau", se subliniaza in comunicat.Conform acestuia, prin aceasta decizie, conducerea Facultatii de Drept isi asuma "o alegere foarte clara intre just si injust, intre fapte dovedite si declaratii fara acoperire, intre adevar si minciuna"."Aceasta decizie este o expresie a curajului de spune NU fraudei la examen. Reprezinta o decizie grea, dar justa, o decizie bazata pe dovezi incontestabile. De asemenea, este o decizie care exprima fara niciun dubiu faptul ca Facultatea de Drept, facultate etalon a invatamantului juridic superior din Romania, nu tolereaza frauda in randul studentilor care au inceput un drum lung si greu pentru a desavarsi o cariera de jurist. In fata fraudei evidente, incontestabile, a inchide ochii inseamna sa distrugi spiritul dreptatii care ar trebui sa caracterizeze atat mediul academic, cat si intreaga comunitate a juristilor. (...) Justitia se invata din scoala. Daca scoala de drept insasi nu este ferma cu privire la valorile dreptatii si echitatii, justitia nu se poate infaptui in societate", mai transmite conducerea facultatii.