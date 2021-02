Prefectul Berbeceanu anunta ca cinci unitati de invatamant din Bucuresti vor continua cursurile online

"Intrucat incidenta de infectare pe raza municipiului Bucuresti e situata intre 1 si 3 la mie, incepand cu ziua de luni, in scenariul doi, vor incepe activitatile fata in fata in toate unitatile de invatamant din municipiul Bucuresti - prescolarii, clasele I-IV si clasele terminale.Am avut cinci exceptii, cinci unitati de invatamant de pe raza municipiului Bucuresti care vor continua activitatile doar in sistem online, situatie generata de infrastructura sau de lipsa apei curente sau a altor servicii de care au nevoie pentru a asigura siguranta elevilor", a spus Berbeceanu dupa sedinta Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta pe tema redeschiderii unitatilor de invatamant.Autoritatile au stabilit ca scolile sa inceapa de luni, 8 februarie.Stocul de masti de protectie sanitara achizitionate de Ministerul Educatiei este de 37 de milioane de bucati, a anuntat vineri, 5 februarie, ministrul Sorin Cimpeanu , care a precizat ca este in curs de perfectare si o donatie de 500.000 de bucati.