Peste 57% dintre scolile din Cluj, in scenariul rosu

"Astazi, 28 octombrie 2020, in conformitate cu datele existente la nivelul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj, se inregistreaza urmatoarea situatie: 162 unitati de invatamant preuniversitar in Scenariul 1 (...); 19 de unitati de invatamant preuniversitar in Scenariul 2 (...); 242 de unitati de invatamant preuniversitar in Scenariul 3 (S3): participarea tuturor prescolarilor si a elevilor la activitati/lectii online", se arata intr-un comunicat dat publicitatii, miercuri, de Inspectoratul Scolar Judetean Cluj.Pe de alta parte, potrivit unei informari a prefectului Mircea Abrudean, transmisa miercuri, in judetul Cluj sunt confirmati cu COVID-19 139 de elevi din 69 unitati de invatamant si 92 cadre didactice din 69 unitati de invatamant.