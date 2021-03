Peste 60 de universitati isi prezinta oferta educationala elevilor si studentilor romani care vor sa studieze in strainatate. Ce institutii din afara vor fi prezente la RIUF

Universitati cu programe de top

"La editia cu numarul 28 (3 in mediul online) vor participa reprezentantii a peste 60 de universitati din 13 tari , printre care si Marea Britanie, Olanda, Germania, Belgia sau Romania", informeaza un comunicat de presa al organizatorilor.Astfel, vizitatorii pot discuta direct cu reprezentantii institutiilor de invatamant superior prezente la RIUF prin video call, chat sau pot descarca gratuit resurse pentru a afla informatii despre peste 6.000 programe de studiu (licenta, masterat si doctorat) din peste 20 de domenii de studiu precum - Business, IT & Computer Science, Drept, Medicina, Asistenta Medicala, Management, Arte si Design, Management, Marketing & PR."Cei care cauta informatii despre studiul in Romania si in strainatate au la dispozitie ziua de 8 aprilie, intre orele 12,00 si 18,00, pentru a afla toate raspunsurile legate de: procesul de admitere , taxe de scolarizare, burse, surse de finantare, viata in campus, suportul pe care il au pentru a-si maximiza sansele de admitere de la reprezentantii directi ai universitatilor internationale si de la consilierii educationali prezenti la eveniment", afirma sursa citata.La eveniment vor fi prezente universitati cu programe de top recunoscute la nivel international, printre care University of Sussex (locul 160 la nivel mondial), Coventry University, University of Essex, KU Leuven (locul 45 la nivel mondial), University of Groningen (locul 80 la nivel mondial) si EICAR, The International Film & TV School, Paris."Studiul in strainatate este accesibil si pentru cei care au o medie de admitere peste 7,5 in examenul de bacalaureat . Cateva universitati care si-au anuntat prezenta si au media de pornire pentru admitere de 7,5 sunt HAN University of Applied Sciences, Falmouth University, Breda University of Applied Sciences, Buckinghamshire New University, Bangor University, University of Roehampton, University of Greenwich, dar si universitati de top mai sus mentionate, precum University of Sussex", se mai arata in comunicat.