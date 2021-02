Peste 1.000 de cazuri de COVID-19 in scoli, de la reinceperea cursurilor

De asemenea, 542 de clase au activitatea suspendata.Cursurile in format "fata in fata" au inceput, in 8 februarie, in cea mai mare parte a unitatilor de imbatamant, prezenta copiilor la cursuri fiind conditionata de rata de infectare din fiecare localitate.Recent, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a declarat ca, dupa prima saptamana de scoala cu prezenta fizica a elevilor si cadrelor didactice, situatia nu este una ingrijoratoare din perspectiva epidemiologica si ca rata de infectare este mult inferioara celei generale.Reprezentantii Ministerului Sanatatii (MS) ii sfatuiesc pe parinti sa fie atenti la felul in care se simt copiii lor inainte de a-i duce la scoala , iar daca observa chiar si o parte dintre simptomele de COVID-19 sa ii tina acasa si sa discute cu medicul de familie. "Pentru ca scolile sa ramana deschise este nevoie de un efort comun", arata MS.