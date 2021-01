600 de profesori au participat la cursul online de numerologie. Au invatat ca "educatia a ajuns un lucru dracovesc" si li s-a spus sa nu mai creeze "ciumpalaci buni la nimic"

Cele mai controversate afirmatii din timpul cursului

Cursul a fost inceput de numerologul Anatol Basarab, care a vorbit despre educatia sexuala, despre identitatea de gen si comunitatea LGBTI, potrivit unui reportaj Libertatea.ro . Ulterior, cuvantul a fost luat si de alti numerologi."Numerologia ne ajuta sa ne dam seama ce clasa avem. Natura isi face treaba, spermatozoidul se intalneste cu ovulul, graviditatea s-a instalat, mai departe totul se petrece fara cunoasterea noastra"."Inainte il pregatea mama pe baietel ca pe viitor soldat. Acum pentru ce ii pregatim? Pe baietei ca pe fetite, pe fetite ca pe baietei. Apoi ajunge fata la o anumita varsta, cand are nevoie de barbat, dar nu gaseste, pentru ca mama a creat pseudoceva, un fel de ceva, ca diferenta dintre el si o fata e doar ca are penis"."Stiinta fara arta e lucru dracovesc. Asa a ajuns si educatia. A ajuns un lucru dracovesc. Voi creati ciumpalaci care nu sunt buni la nimic. Nu pentru ca vreti voi asta, ci pentru ca asta e in curricula. Si daca voi nu le percepeti numerologic, participati la dracovenia asta fara sa va dati seama".