Academia Romana considera ca diminuarea numarului de ore de stiinte, propusa in planul cadru pentru invatamantul gimnazial, ar compromite "competitivitatea inalta"

"Academia Romana a luat act de recenta publicare a celor patru variante ale planului cadru pentru invatamantul gimnazial din Romania redactate de grupurile de lucru ale Ministerului Educatiei si Cercetarii. Constatam cu surprindere si cu ingrijorare ca toate cele patru variante prevad injumatatirea numarului de ore (de la doua la una pe saptamana) pentru limbile moderne, pentru istorie chimie si biologie , precum si eliminarea completa a limbii latine si a orelor de dirigentie ("dezvoltare personala"). Orele de educatie muzicala, educatie plastica si religie raman si ele cu un statut incert, mai degraba tolerate in noile programe decat asezate la locul care li se cuvine", se arata intr-un punct de vedere al Academiei pe aceasta tema.In document, semnat de Biroul Prezidiului acestui for, se reaminteste ca in februarie 2016, Academia Romana si 500 de membri ai comunitatii academice au facut apel la Ministerul Educatiei sa nu elimine limba latina si sa nu reduca numarul de ore de istorie si limba romana din planurile cadru ale invatamantului gimnazial si au gasit atunci la Ministerul Educatiei "parteneri de dialog real, deschisi argumentelor"."Venim, asadar, si acum sa reamintim ca reducerea numarului de ore de istorie si geografie si eliminarea limbii latine vor atenta grav la consolidarea in randul elevilor a sentimentului identitar si a stimei de sine ca romani si europeni. Fara constiinta radacinilor, a istoriei si a trunchiului lingvistic si civilizational latin comun impartasite de romani cu celelalte natiuni europene, poporul nostru va fi lipsit nu doar de reperele care ii asigura stabilitatea nationala, ci si de elementele care ii faciliteaza aderarea la Uniunea Europeana ca spatiu cultural si de civilizatie. Cultura generala, aceea pe care scoala are menirea sa o formeze, nu este altceva decat cultura comuna, impartasita de toti membrii unei anumite societati, iar societatea romaneasca are in comun cu multe alte societati europene tocmai aceasta intemeiere latina - istorica, civilizationala - a identitatii noastre", arata Academia.Potrivit documentului, ciclul gimnazial este cea mai importanta etapa a consolidarii acestei culturi generale, este etapa situata intre primii pasi ai alfabetizarii si deprinderii operatiunilor elementare in primii ani de scoala si specializarea inceputa odata cu intrarea in liceu, (...) chiar si din acest punct de vedere, al culturii generale, al culturii impartasite de toti, al culturii liant societal, fiind "greu de inteles reducerea orelor de istorie, limbi straine, fizica, chimie si biologie in gimnaziu "."In plus, reducerea numarului de ore in cazul stiintelor este si mai paradoxala daca luam in considerare faptul ca Legea educatiei nationale (Nr. 1 din 5 ianuarie 2011) prevede ca misiunea asumata de sistemul de invatamant romanesc este de "formare, prin educatie, a infrastructurii mentale a societatii romanesti, in acord cu noile cerinte, derivate din statutul Romaniei de tara membra a Uniunii Europene si din functionarea in contextul globalizarii, si de generare sustenabila a unei resurse umane nationale inalt competitive" (Art. 2, paragraf 2)", precizeaza Academia Romana.Avand in vedere aceasta obligatie de a "genera" "resurse umane nationale inalt competitive", Academia Romana considera ca diminuarea numarului de ore de stiinte compromite "competitivitatea inalta", intr-un context global in care domeniile stiintelor de varf, bazate pe fizica, chimie si biologie, constituie motorul economiei mondiale.In acelasi timp, Academia atrage atentia ca "eliminarea sau diminuarea numarului de ore la disciplinele umaniste compromite caracterul 'national' al 'resursei umane'", cu alte cuvinte, "operand in planurile-cadru stramte ale noii pedagogii, scoala va produce in mod evident mai putini romani competenti"."Convinsi fiind ca acesta nu poate fi scopul politicilor educationale ale Ministerului Educatiei si Cercetarii, facem apel catre conducerea Ministerului sa orienteze echipele de lucru spre gasirea altor solutii, care sa nu afecteze formarea culturala, morala si profesionala a tinerilor romani", se mai arata in document.