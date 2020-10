Inspectorul scolar general al Capitalei: Inclusiv la gradinita va fi activitate online

Cadrele didactice care nu dispun acasa de echipament pentru a desfasura o lectie online de calitate, au posibilitatea de a merge la scoala sa foloseasca instrumentele scolii, a mai precizat Liliana Toderiuc, potrivit Edupedu "Cadrele didactice au dotarile necesare. Daca acasa nu dispune de echipament pentru a desfasura o lectie online de calitate, cadrul didactic are posibilitatea de a merge la scoala si de a sustine o lectie de calitate folosind instrumentele scolii", a declarat Toderiuc."Masurile pe care ISMB le va propune azi au in vedere in primul rand sanatatea, dar fata de luna martie pot sa va garantez ca se va asigura continuarea invatarii in fiecare scoala pe fiecare nivel de invatamant in parte", a mai spus Inspectorul general al Capitalei.In ceea ce-i priveste pe profesorii care refuza sa predea online, Toderiuc a declarat ca "doar munca prestata poate fi remunerata. Exista la nivelul fiecarei unitati de invatamant posibilitatea de a organiza comisii de disciplina pentru acele cadre didactice care refuza predarea online"."Inclusiv la gradinita va fi activitate online - si pentru dumnealor. Am avut exemple foarte bune de creativitate. Doar munca prestata poate fi remunerata. Exista la nivelul fiecarei unitati de invatamant posibilitatea de a organiza comisii de disciplina pentru acele cadre didactice care refuza predarea online", conchide Liliana Toderiuc.