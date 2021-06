Un elev din Timis s-a intors de la scoala cu capul spart. Directorul este acuzat ca l-a lovit

Femeia a depus plangere la politie, scrie lugojinfo.ro Baiatul, in varsta de 14 ani, a povestit ca ar fi fost lovit cu palma si cu pumnul de director si ca inelul pe care il poarta acesta i-ar fi produs rana de la cap."Este vorba de un incident petrecut in scoala de la Bethausen. Se fac cercetari pentru a se stabili exact imprejurarile in care elevul a fost ranit", au declarat politistii pentru LugojInfo.ro.In acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru loviri si alte violente.Contactat de jurnalisti pentru o reactie, directorul scolii spune ca nu isi aminteste de nicio discutie cu elevul si nici nu stie nimic despre reclamatia la politie.Daca directorul va fi gasit vinovat, ar putea fi exclus din invatamant