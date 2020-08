Adolescentii vad cu ochi buni orele de educatie sexuala, ca sa nu se mai "scoleasca" de pe internet. Tanar: "Normalizarea discutiei despre sex, inca de mici, e primul pas"

Privati de sfaturile parintilor si ale profesorilor, tinerii se retrag pe internet, in avalansa de informatie nefiltrata.Ziare.com a discutat cu cativa adolescenti si tineri pentru a afla ce parere au despre educatia sexuala.are 20 de ani si si-a inceput viata sexuala la 17 ani. Inainte de a trai aceasta experienta, Laura nu a discutat niciodata cu mama ei despre modul in care se poate proteja sau despre orice alt detaliu legat de sexualitate. "Am facut-o fara sa ma gandesc prea mult, fara stirea nimanui, pentru ca oricum fusese ceva spontan, nici macar eu nu stiam ce are sa se intample", spune Laura.In afara de cateva discutii despre menstruatie si despre absorbante, pe care Laura nu le considera educatie sexuala, profesorii de scoala generala si de liceu nu au pregatit-o cu informatii care i-ar fi putut fi utile atunci cand si-a inceput viata sexuala.Ce stia Laura despre sex inainte de prima experienta? Nu prea multe."Stiam de existenta prezervativelor si a unor pilule contraceptive, anticonceptionalele. Sincer, nu stiam foarte multe, nu a fost suficienta documentare, ca urmare prima mea experienta nu a fost una protejata si bineinteles ca nu stiam mai nimic despre boli cu transmitere si despre sarcinile nedorite. Totul era destul de vag pentru mine."De asemenea, si-ar fi dorit sa urmeze cursuri de educatie sexuala daca ele ar fi fost implementate in scoli: "Mi-as fi dorit foarte mult sa particip inainte sa-mi incep viata sexuala, pentru ca ar fi avut cu siguranta un altfel de impact asupra mea, mult mai bun decat Internetul de unde poti culege si interpreta absolut tot ce vrei. Nu as spune nu orelor de educatie sexuala nici acum, cu toate ca stiu ceva mai multe, au trecut 3 ani. Totusi, niciodata nu e prea tarziu. Cu toate ca nu stiu cum ar arata o programa pentru aceasta materie sunt total pro. Sexul nu mai trebuie considerat tabu in anul 2020, e ceva ce trebuie sa ne asumam, si foarte important pentru generatiile de copii care descopera in cele mai urate moduri ce este sexul, si sunt in totala necunostinta de cauza."Laura recunoaste ca se informeaza de pe internet, dar nu recomanda in totalitate aceasta varianta:"El este o sursa nemaipomenita (n.r. internetul), dar insuficienta dupa parerea mea. Desi gasesti aici o gama larga de informatii, predarea si luarea notitelor despre boli, sarcini si contraceptie este mult mai binevenita. Pana la urma, in asta consta educatia sexuala, nu? Nu este pornografie."Daca ar urma cursuri de educatie sexuala, Laura ar fi interesata sa invete despre igiena zonelor intime, despre metodele de contraceptie si de avort. "Trebuie sa fie si astea cunoscute de toata lumea. Sper ca intr-un viitor sa fie introduse aceste ore, sunt mai mult decat necesare!", adauga Laura.si-a inceput viata sexuala in urma cu trei ani, cand avea 17 ani, si recunoaste ca la acel moment considera discutiile despre sex nefiresti."La varsta aia nu mi se parea normal sa vorbesc despre sex, mai ales ca era un subiect care nu aparea prea des acasa. Cred ca asta e o problema la noi, sexul in sine e vazut ca un taboo. Cat esti mic primesti << nu-i treaba ta, o sa vezi cand cresti >>, apoi lumea se asteapta sa poti fi matur legat de subiect. O amintire amuzanta pe care o am e din clasa a patra, cand invatatoarea ne explica cum sa completam o hartie si toata clasa a inceput sa rada cand a ajuns la << sex >> (n.r. gen). Cred ca asta spune ceva despre cum (nu) se vorbeste despre sex la noi. Normalizarea discutiei despre sex, inca de mici, e primul pas", este de parere Marian.Inainte de a-si incepe viata sexuala, Marian s-a informat de pe internet despre ceea ce presupune acest lucru."Stiam de prezervativ ca metoda de protectie. Stiam destul de multe lucruri, luate de unde apucam - net, filme, articole. Nu stiam ce riscuri exista daca o faci random (n.r. intamplator) si nu te protejezi si nu intelegeam prea mult nici de ce e asa << cool >> sa o faci. Exista presiunea aia pe baieti sa o faca cat mai devreme/ mai mult. Cred ca la fete e opusul.", spune Marian.Daca ar fi avut ocazia sa participe la cursuri de educatie sexuala, Marian ar fi acceptat fara ezitare."Cred ca e super important sa se predea in scoala asa ceva. Daca vrem sa avem o societate care sa fie responsabila din punctul asta de vedere, care sa stie ce e normalitate si ce e abuz si care sa stie ca e ok sa experimentezi in siguranta ca sa te cunosti. Daca vrem sa avem o societate care sa fie responsabila din punctul asta de vedere, care sa stie ce e normalitate si ce e abuz si care sa stie ca e ok sa experimentezi in siguranta ca sa te cunosti. Si sa se numeasca << educatie sexuala >>, ca nu e taboo sa vorbesti despre asta si nici nu mai suntem in clasa a 4-a sa radem cand auzim cuvantul", crede Marian.are 16 ani si a trait prima experienta sexuala la 14 ani. Desi parintii ei doar mentionasera problema protectiei, Alexia si-a inceput viata sexuala informata."Eu deja stiam in mare parte ce inseamna sex si stiam tot ce aveam nevoie, in opinia mea, atunci. Ai mei s-au mirat ca la 13 ani stiam ce e ala orgasm", spune Alexia.Nu a urmat pana acum ore de educatie sexuala in cadrul scolii, iar planurile profesorului de biologie de a initia o astfel de discutie au fost anulate de carantina.Alexia a aflat despre prezervativ, anticonceptionale, pastila de a doua zi si despre toate celelalte informatii care au ajutat-o sa-si clarifice un subiect prea putin dezbatut cu parintii si deloc la scoala de pe internet.Alexia considera ca educatia sexuala este necesara. "Avem aproape 3.000 de cazuri pe an de mame minore, foarte multe persoane au boli si nu stiu de chestia asta pentru ca nu sunt informate la timp de simptome."De asemenea, ar vrea ca oamenii sa fie mult mai informati despre riscul bolilor la care se expun. "As vrea ca lumea sa fie informata de asta mai mult si sa nu mai fie un subiect evitat pentru ca este un lucru inevitabil si natural atata timp cat o persoana simte atractia sexuala. As vrea si ca orele de educatie sexuala sa includa si alte aspecte, dar din pacate in tara asta nu e posibil", spune Alexia.si-a inceput viata sexuala in urma cu un an, cand avea 17, si spune ca tot ceea ce stie despre schimbarile prin care trece corpul in perioada pubertatii si despre sex a citit pe internet sau a invatat experimentand. Se informeaza rar de la prieteni, iar Google este sursa sigura a tuturor informatiilor de care are nevoie. George ar fi vrut sa participe in scoala la ore de educatie sexuala daca ar fi avut ocazia si ne-a spus ce ar considera el ca ar trebui sa includa o astfel de disciplina:"L-as vedea potrivit (n.r. cursul) inca de la varste relativ fragede, 12-13 ani. Sa explice ce se intampla si sa creeze respect si intelegere. De exemplu, fetele sa nu fie stanjenite cand au menstruatie si baietilor sa li se para ceva normal, nu amuzant. Pentru asta poate ar trebui chiar mai devreme sa fie introdus un fel de predecesor al cursului de educatie sexuala, unde nu se vorbeste despre sex, ci se formeaza mentalitatea viitorului copil, respectiv adult. Sa li se explice nu numai ceea ce sunt, ci importanta metodelor contraceptive. Nu prin metoda clasica "daca nu faci asa, se intampla asta", cand, normal, informatia e receptata ca o provocare mai mult decat un sfat, ci mai de graba "daca folositi prezervativ, uitati ce se intampla" si sa fie insirate si explicate beneficiile. In orice caz, sa se invete << mentalitate si informatie >>, cu accent enorm pe modul in care sunt transmise informatiile, varsta lor, varsta celui din fata etc, pentru ca informatia e aceeasi, insa, daca le va fi transmisa copiilor la fel cum le sunt transmise informatiile de la Romana, de exemplu, 90% nu vor auzi, de fapt, nimic."are 18 ani si pana in prezent nu si-a inceput viata sexuala. Desi parintii nu i-au vorbit vreodata despre sex, a fost curioasa de la o varsta destul de frageda si s-a documentat pe cont propriu."De la 13 ani am fost curioasa de corpul uman si ma documentam si asa am invatat tot ce stiu despre sex si metode de contraceptie si tot ce tine de acest subiect. Ma uitam pe site uri de specialitate si stiu ca am gasit o carte pdf despre tot ce tine de reproducere. Tot ce stiu, am aflat cautand prin carti si site-uri."Denisa considera ca primele concepte de educatie sexuala ar trebui insusite in timpul gimnaziului."Mie mi se pare o ora care ar trebui sa fie obligatorie incepand din gimnaziu . Atunci corpul incepe sa se schimbe si copiii incep sa exploreze. Nu toti copiii sunt curiosi cum am fost eu sa stiu toate lucrurile despre sex. Unii se avanta sa isi inceapa viata sexuala desi nu stiu cum sa se protejeze si care sunt riscurile. Sa nu uitam ca suntem locul intai la numarul mamelor minore in UE. Este foarte trist ca unii parinti nu sunt de acord cu aceste ore desi ei nu isi pregatesc copiii acasa. Mi se pare o ora mult mai importanta decat muzica sau desenul. Ce sa mai vorbim ca unele tinere nu stiu inca ce se intampla in timpul menstruatiei si ce procese au loc."