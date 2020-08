ANALIZA Redeschiderea scolilor nu contribuie la raspandirea infectiei de coronavirus. Observatiile expertilor din 7 state europene

Observatiile expertilor:

In Anglia, situatie rara

In Berlin, dupa doua saptamani de la inceperea scolii, 41 de scoli dintre cele 825 de scoli existente in capitala germana au raportat cazuri de COVID-19, potrivit Curs de Guvernare. - In, numarul cazurilor inregistrate la nivel national a continuat sa scada dupa ce cresele si gradinitele s-au redeschis pe 15 aprilie, iar cursurile au fost reluate la clasele primare, in mai.- In, evolutia la nivel national s-a mentinut pe platou, dupa ce clasele primare au revenit in scoli pe 11 mai, iar liceenii, in iunie. Ulterior, numarul de cazuri COVID-19 a scazut.- In, autoritatile au declarat ca nu au gasit o evidenta a cresterii incidentei infectarilor cu noul coronavirus dupa redeschiderea scolilor. ScienceMag scrie ca nu a gasit informatii relevante despre imbolnavirea profesorilor si a personalului auxiliar, cu exceptia Suediei, dar in aceasta tara nu s-a redus de elevi in clasa si nu s-au luat masuri speciale de siguranta.In, transmiterea virusului de la un elev la altul este foarte rara. Numarul cazurilor din este descris drept "foarte mic", avand in vedere ca au fost afectati "doar" 70 de copii, din cei peste un milion care au participat fizic la cursuri , in prima parte a verii, in invatamantul prescolar si scoala primara.Studiul realizat de Public Health England arata ca, cei mai multi elevi au contactat SARS-CoV-2 in familie, de la un parinte, nu in scoala, si ca exista o legatura puternica intre evolutia epidemiei in comunitate si cazurile inregistrate in scoli, scrie Sky News Jumatate din cazurile inregistrate nu sunt la elevi, iar transmiterea virusului intre elevi este foarte rara, mai arata studiului ce prezinta concluziile monitorizarii incepute la sfarsitul lunii iulie.In, virusul COVIS-19 a fost depistat in 41 din 825 de scoli. Acesta a fost primul oras din Germania care si-a redeschis scolile dupa vacanta de vara. Elevii sunt obligati sa poarte masti pe holuri, in timpul pauzelor si cand intra in clasa, dar purtarea lor nu mai este obligatorie odata ce stau in banci.Sute de elevi si profesori au trebuit sa intre in carantina la Berlin, ceea ce arata cat de putine se stiu despre riscul de infectare in scoli, in ciuda insistentelor oficialilor guvernamentali si a expertilor ca redeschiderea scolilor este sigura daca se iau masurile de preacutie necesare, a scris The Guardian Potrivit autoritatilor berlineze, cazurile de coronavirus s-au inregistrat la toate grupele de varsta.Focare similare au fost inregistrate dupa deschiderea scolilor si in statul american Georgia, dar si in Israel.