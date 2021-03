Ancheta la o scoala din Iasi unde un invatator a fost inregistrat cand tipa si injura copiii. Cadrul didactic nu recunoaste acuzatiile

Invatatorul nu recunoaste

Invatatorul Constantin Serban de la Scoala Gimnaziala "Mihai Codreanu" din municipiul Iasi este acuzat de limbaj violent si alte abuzuri asupra elevilor dupa ce mai multe inregistrari audio din timpul orelor au ajuns in spatiul public Inregistrarile au fost realizate de catre un parinte care a pus un dispozitiv de inregistrare in ghiozdanul copilului sau.Pe inregistrari se aude vocea unui barbat care ii ameninta pe elevi, tipa la acestia si ii injoseste si chiar se aud zgomote de lovituri, iar una dintre eleve incepe sa planga din cauza remarcilor acestuia."Eu nu recunosc aceste inregistrari. Exista un proces pe rol, un proces care a fost tendentios intocmit de catre doamna Nalbariu (n.r. - mama fetitei care ar fi fost palmuita in luna octombrie a anului trecut de Constantin Serban) pentru ca el vine dupa ce comisia de cercetare disciplinara din scoala, si care a avut si doi observatori de la Inspectorat, dupa administrarea procedurii in cauza, au constatat ca nu am avut nicio vina in cele doua acuzatii care mi se aduceau.Este un proces pe rol, si eu nu pot sa spun altceva decat ca: cine va fi vinovat, va fi vinovat, si cine nu va fi vinovat, atunci nu va fi vinovat", a explicat Constantin Serban pentru Ziarul de Iasi El a mai precizat ca incearca mereu sa isi faca datoria si subliniaza ca face lectii si suplimentar, fata de cele de la clasa , cu elevi cuprinsi intr-un program de sprijin."Eu lucrez cu copiii 8 ore pe zi. Si in online sunt voluntar la un centru unde i-am dus pe copiii mai necajiti ca sa le putem sa le asiguram o masa acolo si sa ii supraveghem sa isi faca temele si lucrez online cu ei", a aratat invatatorulIn cursul zilei de luni, 1 martie, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi a mentionat ca a solicitat deja Scolii Gimnaziale "Mihai Codreanu" Iasi sa demareze urgent verificari pentru a clarifica aspectele semnalate in presa.