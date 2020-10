Anisie: Rata de infectare este de 2,69. Nu s-a trecut peste pragul de 3. Am avut o sedinta de lucru, ca sa fim pregatiti

"Am solicitat aceasta intalnire domnului prefect pentru ca in aceasta perioada sa ne pregatim daca exista posibilitatea sa intram in scenariul rosu.Am luat in calcul toate variantele posibile sa nu fie pusi in pericol elevii si profesoriiPrin urmare, pot sa va spun ca la momentul acesta, rata de infectare la nivelul municpiului Buc este de 2,69. Nu s-a trecut de 3.Prin urmare, noi, la momentul acesta, am avut numai o sedinta de lucru, in asa fel incat sa fim pregatiti daca este nevoie de a intra in scenariul rosu.Asa cum bine se stie, in ordinul de ministru comun, realizat cu ministrul Sanatatii, exista prevazut acest lucru, ca daca mai multe zile exista pragul de 3, rata de infectare la nivel de localitate, se trece in scenariul rosu", a transmis ministrul Monica Anisie.Citeste si: