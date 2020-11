Monica Anisie: De luni incepe distributia pentru alte 100.000 de tablete pentru elevi

"In toata aceasta perioada, pe langa achizitiile pe care Ministerul Educatiei le-a realizat prin ONAC, (...) si autoritatile publice locale s-au implicat si avem proiecte depuse la Ministerul Fondurilor Europene pentru a deconta banii pe care i-au cheltuit primarii in momentul in care au achizitionat dispozitive electronice pentru elevi. Deci s-a imbunatatit considerabil situatia de la momentul la care am inceput anul scolar. Pana la finalul acestei saptamani vor fi livrate toate cele 82.000 de tablete care au fost achizitionate de catre Ministerul Educatiei (...) De asemenea, de luni incepe distributia pentru lotul al doilea, vorbim despre 108.800 de tablete", a spus Monica Anisie miercuri, 11 noiembrie, la o conferinta de presa desfasurata la Primaria Sectorului 2.Ea a mentionat ca le-a solicitat inspectorilor scolari generali sa mai faca un inventar al necesarului de tablete."Si astazi am avut videoconferinta cu inspectorii scolari generali, in care le-am solicitat sa mai faca inca un inventar, pentru ca, pe zi ce trece, avem alte si alte date la Ministerul Educatiei. Dupa cum bine stiti, (...) le-am solicitat sa faca un plan de interventie la nivel local pe fiecare unitate de invatamant . La asta se lucreaza acum", a afirmat Monica Anisie.Ea a mentionat ca au fost efectuate activitati de inspectie scolara privind desfasurarea cursurilor online.Monica Anisie a amintit ca au fost si inspectorate scolare care au luat masuri in raport cu modalitatea in care se desfasoara activitatea didactica in sistem online, iar unele au fost "destul de drastice"."La Inspectoratul Scolar al judetului Vrancea au fost puse in discutie anumite cadre didactice. S-a realizat o comisie de disciplina si au fost sanctionate cadre didactice (...), nu si-au efectuat orele respective. In judetul Dambovita deja a fost desfacut contractul munca al unei doamne care nu a acceptat sa participe la activitatile didactice desfasurate in online. S-au luat masuri, se iau masuri in continuare", a spus ministrul.Monica Anisie a mentionat ca Ministerul Educatiei, prin inspectoratele scolare, a urmarit sprijinirea profesorilor in ceea ce priveste invatamantul online."Am realizat lectii speciale pentru acestia, am transmis repere metodologice inca de la inceputul anului scolar, care contin si niste adaptari ale programei scolare la predarea online (...) Zilnic realizam sesiuni video cu profesorii", a declarat Monica Anisie.La randul sau, primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a spus ca la nivelul acestei zone administrativ teritoriale au fost alocati bani pentru 12.500 de tablete, in functie de cerintele pe care le-au exprimat unitatile de invatamant.Monica Anisie a precizat ca Ministerul Educatiei a alocat pentru Sectorul 2 peste 3.000 de tablete care fac obiectul programului national "Scoala de acasa".Citeste si: Ludovic Orban, declaratii contradictorii cu privire la inchiderea scolilor si mentinerea after school-urilor deschise: "Nu prezenta la scoala pune probleme de infectare"