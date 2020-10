Anisie, despre suspendarea cursurilor: Cand e vorba despre o decizie locala, comitetele judetene/municipale hotarasc

"Aceasta decizie este la Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta. In absenta hotararii Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta unitatile de invatamant functioneaza in scenariul 2 hibrid asa cum au functionat ca si pana acum. (...) Pentru suspendarea cursurilor la nivel local Comitetul judetean, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta decide prin emiterea unei hotarari suspendarea pentru 14 zile a activitatilor didactice fata in fata. (...) Atunci cand este vorba despre o decizie locala, comitetele judetene iau decizie, cand este vorba despre o decizie nationala Ministerul Educatiei emite ordinul pe baza hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta", a explicat Anisie.Intrebata daca se vor suspenda cursurile fata in fata in Bucuresti de marti, Monica Anisie a raspuns: "In conformitate cu ceea ce DSP a transmis inca de ieri - si anume rata incidentei care a depasit limita de trei la mia de locuitori, ar trebui Comitetul Municipiului Bucuresti sa decida aceasta suspendare temporara a cursurilor pentru 14 zile".Ministrul a amintit ca, potrivit structurii anului scolar, saptamana viitoare copiii de gradinita si cei din invatamantul primar intra in vacanta."Dupa cum se stie din structura anului scolar, saptamana viitoare oricum pentru invatamantul prescolar si invatamantul primar era o saptamana de vacanta. Pentru saptamana aceasta s-ar desfasura cursurile in sistem online, nu si saptamana viitoare pentru invatamantul prescolar si invatamantul primar", a spus ministrul.Monica Anisie a afirmat ca, avand in vedere ca inspectorul general se afla in concediu medical, atributiile in aceasta perioada vor fi preluate de catre inspectorul scolar general adjunct, Liliana Toderiuc."Inspectorul scolar general este in concediu medical avand o problema de sanatate si am decis astazi impreuna cu inspectorul scolar general ca atributiile in cadrul ISMB sa fie preluate de catre doamna inspector scolar general adjunct Liliana Toderiuc. Am definitivat Planul de masuri cu privire la invatarea online, un plan care are in vedere pe de o parte activitatea didactica ce se va desfasura in sistem online, iar pe de alta parte si modalitatea in care fiecare unitate de invatamant a distribuit tabletele pe care MEC le-a transmis prin programul Scoala de Acasa. De asemenea, am stabilit cu inspectorii scolari ca dupa ce se incheie Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta sa realizam in aceasta dupa-amiaza o videoconferinta cu toti directorii unitatilor de invatamant din Bucuresti. In felul acesta sa existe o comunicare directa nu numai cu Inspectoratul Scolar, ci si cu Ministerul Educatie", a mai aratat Monica Anisie.