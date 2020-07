Aproape 150.000 de cereri admise in prima etapa de cuprindere a copiilor in invatamantul primar

Astfel, potrivit datelor inregistrate in sistem, au fost completate si depuse, la nivel national, in perioada 4 martie - 7 iulie, 150.503 cereri, fiind admise 149.307 cereri.Dintre cele 150.503 cereri completate si depuse, 131.599 de cereri vizeaza copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2020, inclusiv, iar 18.904 cereri - copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv.Conform MEC, in aceasta prima etapa, repartizarea copiilor s-a realizat pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse, inclusiv prin aplicatia informatica, de parinti/ tutori legal instituiti/ reprezentanti legali si in baza deciziilor consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant , luate in urma aplicarii criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscriptii scolare.In a doua etapa, care este programata in perioada 21 - 31 iulie, va fi asigurata inscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapa sau nu au fost distribuiti, din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul scolar judetean/ al municipiului Bucuresti.In perioada 1 - 4 septembrie sunt prevazute centralizarea si solutionarea, de catre inspectoratele scolare, a cererilor parintilor/ tutorilor legal instituiti/ reprezentantilor legali ai copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant. De asemenea, inspectoratele scolare vor solutiona orice alte situatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.In situatia transmiterii documentelor pe email, prin posta, cu confirmare de primire, documentele utilizate pentru inscrierea in clasa pregatitoare vor fi solicitate si in format fizic, in termen de maximum doua saptamani de la inceperea cursurilor.Toate unitatile de invatamant au obligatia de a oferi informatii referitoare la procedura de inscriere a copiilor in invatamantul primar, indiferent daca parintii au sau nu au domiciliul in circumscriptia respectiva.