Aproape 500 de elevi si profesori au fost confirmati cu Covid-19 in perioada 15-22 martie

Numar prescolari/elevi confirmati Covid-19: +211 (medie 26 cazuri/zi)

Numar personal confirmat Covid-19: +279 (medie 35 cazuri/zi)

Numar clase/grupe cu activitatea fata in fata suspendata ca urmare a cazurilor confirmate: +304.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Ministerul Educatiei, in perioada 15-22 martie, in unitatile de invatamant preuniversitar , situatia epidemiologica este urmatoarea:"Se constata o usoara crestere a numarului mediu zilnic de infectari in cazul elevilor si un trend descrescator al cazurilor in randul personalului, comparativ cu perioada de raportare anterioara (8-15 martie): Numar prescolari/elevi confirmati Covid-19: +181 (medie 22 cazuri/zi); Numar personal confirmat Covid-19: +321 (medie 40 cazuri/zi); Numar clase/grupe cu activitatea fata in fata suspendata ca urmare a cazurilor confirmate: +216", arata sursa citata.Autoritatile au transmis luni, 22 martie, ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 3.743 de cazuri noi si 60 de decese. La ATI sunt internati 1.339 de pacienti.