Asociatiile Elevilor le cer autoritatilor sa ia rapid masuri pentru asigurarea accesului la educatie: "Doamna ministru, ati putea sa le predati elevilor de pe un telefon mobil?"

Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM) si Asociatia Valceana a Elevilor (AVE) precizeaza, in documentul citat, faptul ca, desi Ministerul Educatiei promoveaza demersul "Scoala de acasa" ca fiind un garant al educatiei pentru anul scolar 2020-2021,In luna iulie a fost adoptata Legea nr. 109/2020 de completare a Legii educatiei nationale, prin care se impune obligativitatea Ministerului Educatiei si Cercetarii de a asigura, la cerere, fiecarui cadru didactic si fiecarui elev un laptop sau o tableta, conectat la internet. Achizitia de dispozitive fiind urmatorul pas pe care autoritatile ar fi trebuit sa il faca.Reprezentantii elevilor sustin ca autoritatile amana inceperea achizitiei publice, solicitata de asociatiile de elevi inca din luna martie, incalcand astfel prevederile Legii 109/2020, care, de altfel, nu necesita norme de aplicare pentru a putea fi pusa in aplicare. Documentul mentionat anterior impune conditia prin care doar elevilor ce nu detin un dispozitiv ce se poate conecta la internet in familie li se pot acorda tablete. Totodata, nu se mentioneaza numarul de tablete/laptopuri din cele 250.000 alocate cadrelor didactice.Citeste si: Unde vor ajunge cele 250.000 de tablete cumparate de Ministerul Educatiei. Dispozitivele ar trebui sa foloseasca pentru invatamantul online , se precizeaza in comunicat.Reprezentantii elevilor considera ca Ministerul Educatiei nu are scuze pe care sa le poata invoca si ca in cazul in care nu se vor lua masuri, elevii nu vor putea participa la orele de curs, dreptul constitutional la educatie fiind incalcat., sustine presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, Andreea-Sabina Spatariu.Reprezentantii elevilor sustin ca in contextul in care autoritatile nu au prezentat nici in momentul de fata un scenariu pentru inceperea scolii, asigurarea dispozitivelor pentru elevi si profesori este indispensabila, tinand cont de probabilitatea foarte mica de a merge la scoala in mod traditional., se precizeaza in comunicat.Citeste si: Cum privesc copiii, parintii si profesorii inceperea noului an scolar: "Autoritatile n-au nimic concret. N-au venit nici macar cu o idee asupra unui plan"