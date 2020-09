Avizele epidemiologice, necesare pentru copiii cu boli cronice si pentru cei aflati la inceputul unui ciclu de invatamant

Nelu Tataru a explicat ca vor fi necesare avizele pentru cei care sufera de boli cronice, iar celelalte adeverinte epidemiologice se vor cere "doar pentru cei de la inceputul ciclului"."Avand in vedere ca este o perioada scurta, prelungim si pentru prima saptamana, deci nu va fi nevoie sa fie date in ultimele trei zile inainte de scoala", a afirmat el.Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) anunta ca a luat act cu surprindere de afirmatiile legate de necesitatea eliberarii avizelor epidemiologice si a adeverintelor de sport de catre medicii de familie pentru toti copiii care vor incepe scoala in 14 septembrie. "Astfel de solicitari exced legislatia in vigoare si nu doar ca reflecta necunoasterea legii de catre cei care incurajeaza eliberarea acestor documente, ci reflecta totodata si necunoasterea riscului la care sunt supusi parintii si copiii in mod inutil", a transmis, joi, Societatea.Potrivit SNMF, normele privind setul documentelor necesare si momentul eliberarii acestor documente sunt prevazute explicit in Anexa 3 la Ordinul ministrului educatiei si al ministrului sanatatii 5289/1668/2011 precum si in informarea nr 1329/08.09.2020 transmise de Ministerul Sanatatii catre directiile de sanatate publica judetene, respectiv Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti."Aceste acte medicale care sa ateste starea de sanatate a copilului se vor elibera doar la inscrierea/transferul/terminarea ciclului de invatamant si cuprind adeverinta medicala (anexa 1) respectiv aviz epidemiologic (anexa 2). In conformitate cu prevederile anexei 3 din Ordinul Ordinul nr. 5298/2011, avizul epidemiologic se elibereaza in urmatoarele circumstante: a) dupa o perioada de absenta din colectivitate de cel putin 3 zile consecutive; b) la plecarea in tabere, vizite de studiu etc. Mentionam ca este necesar a se face distinctia intre avizul epidemiologic care are o durata limitata de valabilitate mai ales in context pandemic si adeverinta medicala pentru inscrierea in colectivitate care este necesara doar la inscrierea intr-un ciclu de invatamant (la intrarea in gradinita clasa I-a, clasa a Va si clasa a IX-a) si se elibereaza la data efectuarii examenului de bilant tocmai pentru a nu aglomera cabinetele de medicina de familie la inceput de an scolar", a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, SNMF.Medicii de familie afirma ca adeverinta de sport "nu este un document necesar a fi prezentat pentru practicarea orelor de educatie fizica si sport"."Solicitarea acestui document la fiecare inceput de an reprezinta de asemenea un abuz din partea unitatilor de invatamant. Sunt stabilite scenarii foarte clare pentru modul de desfasurare in siguranta a cursurilor si pentru protejarea copiilor in scoli si gradinite. Chiar e greu de inteles si pericolul pe care il reprezinta incolonarea a zeci de parinti si copii la usile cabinetelor medicilor de familie? Nu exista recomandari privind atitudinea in cazul unui copil la care apar semne de boala in perioada scolarizarii, dar ne acoperim de hartii de cele mai multe ori inutile", au mai transmis medicii.Acestia reamintesc ca au transmis in repetate randuri ca este necesar ca in fiecare institutie de invatamant scolar sau prescolar, in context pandemic, sa fie disponibil un cadru medico-sanitar, incadrat conform normelor legale, care sa coordoneze efectuarea triajului epidemiologic zilnic."SNMF ramane deschis dialogului cu autoritatile pentru identificarea unor solutii adecvate in aceste momente dificile in interesul copiilor si al protejarii sanatatii publice A pune pe drumuri aproape 4.000.000 de copiii (conform datelor INS) si pe parintii lor, in conditii de pandemie, pentru a obtine in decurs de cateva zile documente care nu sunt utile nimanui, care nu sunt prevazute de lege si care nu au alt scop decat de a asigura conducerilor institutiilor de invatamant confortul stivei de hartii arhivata cu rigurozitate denota lipsa de respect fata de parinti si copii si poate un grad de cinism si perceptie eronata a realitatii", au mai transmis medicii.Unitatile de invatamant din tara au transmis deja parintilor ca trebuie sa prezinte adeverinte medicale si avize epidemiologice la reluarea anului scolar.