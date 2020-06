Bacalaureat: Prima proba are loc luni. Care sunt masurile pe care elevii trebuie sa le respecte

Ziare.

"Examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, incepe luni, 22 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, marti, 23 iunie, se va desfasura proba la Limba si literatura materna, miercuri, 24 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului. Ultima proba scrisa din aceasta sesiune, proba la alegere a profilului si a specializarii, este programata joi, 25 iunie. Pentru sustinerea probelor scrise s-au inscris aproximativ 155.500 candidati, dintre care aproximativ 123.800 candidati din promotia curenta, respectiv 31.800 candidati din promotiile anterioare. In Capitala vor sustine probele examenului de Bacalaureat peste 17.000 de candidati", anunta Ministerul Educatiei.Afisarea primelor rezultate, in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat .edu.ro, este prevazuta pentru data de 30 iunie (pana in ora 12:00), numele si a prenumele candidatului fiind anonimizate.Contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul orar 16:00 - 20:00, respectiv 1 iulie, in intervalul orar 8:00 - 12:00. Acestea pot fi depuse/transmise si prin mijloace electronice. In acest caz, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 5 iulie.Probele incep la ora 9:00, accesul elevilor in sali fiind permis pana la ora 8:30.In acord cu prevederile legale in vigoare, in salile de clasa trebuie asigurate urmatoarele masuri de prevenire si protectie:la intrarea in unitatea de invatamant a personalului didactic , didactic auxiliar, nedidactic si a elevilor va fi masurata temperatura (care nu va trebui sa depaseasca 37,3 grade Celsius) de cadrul medical care va asigura asistenta medicala pe intreaga durata de desfasurare a activitatii;vor fi asigurate materiale si echipamente de protectie (covorase dezinfectante, masti de protectie, substante dezinfectante pentru maini etc);se realizeaza curatenia si dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clanta usii, manerul de la geamuri, pervazul ferestrei, prin stergere cu apa si detergent, apoi cu substante biocide;in toate spatiile in care se vor desfasura activitati cu elevii vor fi afisate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare si de prevenire a infectarii cu SARS-Cov 2;intrarile/iesirile, precum si sensul de deplasare pe coridoare catre salile de clasa si spre alte incaperi sunt stabilite de unitatea de invatamant, semnalizate corespunzator si dezinfectate in mod regulat;existenta, in regim permanent, de sapun, prosoape de hartie, dispensere cu dezinfectant pentru maini, care vor fi reincarcate ori de cate ori este necesar;in salile de clasa activitatile/examenele se vor desfasura prin stabilirea locurilor astfel incat sa existe o distanta intre elevi /candidati, pe randuri si intre randuri, de 2 m unul fata de celalalt;pupitrele/bancile vor fi individualizate/prestabilite si, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafica a situarii acestora la intrarea in sala (oglinda salii), astfel incat sa se asigure cunoasterea si intrarea/localizarea, fara a parcurge toata suprafata salii; personalul didactic/asistentii care asigura supravegherea vor dirija candidatul direct catre locul destinatReguli pentru desfasurarea examenuluiTimpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui elev. Toate salile de examen au in dotare camere functionale de supraveghere video si audio.Pentru rezolvarea subiectelor, candidatii vor folosi numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematica si Geografie, candidatii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hartia folosita este doar cea distribuita in sala de examen.Pentru elevii care solicita si primesc, in cazuri justificate, aprobarea Comisiei Nationale de Organizare a Examenului de Bacalaureat in vederea sustinerii probelor cu subiectul de rezerva, se organizeaza proba scrisa/probele scrise dupa finalizarea ultimei probe prevazute in calendarul de desfasurare a Bacalaureatului.Este interzisa introducerea in salile de examen a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete etc. De asemenea, elevii vor fi informati ca este interzis accesul in sali cu orice fel de lucrari: manuale , dictionare, notite, insemnari etc., precum si cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).In acelasi timp, candidatilor le este interzis sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa transmita ori sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare in interior sau cu exteriorul. Cei surprinsi in aceste situatii vor fi eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinta, acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului.Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ:recunoasterea/echivalarea tuturor probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale;sustinerea tuturor probelor scrise si obtinerea notei 5 (cel putin) la fiecare dintre acestea;obtinerea mediei 6 (cel putin) la probele scriseElevii aflati in izolare/confirmati pozitiv cu noul coronavirus vor sustine examenul de Bacalaureat in etapa speciala, incepand cu data de 6 iulie. La aceasta etapa vor participa doar absolventii care au avut temperatura peste maximul admis, au fost in izolare, carantina, au afectiuni cronice care pot creste receptivitatea sau severitatea afectiunii in contextul pandemiei, sunt spitalizati/internati, in prima etapa a examenelor nationale, pentru diverse afectiuni.Ministerul Educatiei si Cercetarii pune la dispozitia celor interesati linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfunctionalitati pe durata probelor scrise. Numarul va fi disponibil in perioada 22 - 25 iunie, intre orele 8:00 - 16:00.