Bancnotele de hartie ar putea deveni o amintire. Peste 40% dintre romani vor sa utilizeze mai mult cardul pentru efectuarea platilor

Chestionarul arata ca peste 30% dintre consumatorii romani au facut mai multe plati contactless in detrimentul numerarului si este probabil ca aceasta tendinta sa continue.Mai mult, atunci cand interactioneaza cu bancile lor, consumatorii romani migreaza rapid catre canalele digitale: aproximativ 20% dintre acestia se asteapta sa foloseasca mai mult dispozitivele mobile sau computerele pentru a accesa servicii bancare atunci cand criza se va incheia, fata de aproximativ 10% in tarile europene (dar raportat la o baza diferita)."Intrucat aproape 50% dintre consumatorii din Romania au inregistrat o reducere a veniturilor si a economiilor in ultima perioada, conform setului initial de date extrase de McKinsey & Company, ceea ce indica o fragilitate financiara, este de asteptat ca romanii sa isi modifice comportamentele privind consumul si economisirea in noul context. Principalul motiv este potentiala recesiune economica, deoarece majoritatea romanilor chestionati (64%) au declarat ca sunt preocupati de aceasta, in timp ce 45% prefera sa fie precauti in ceea ce priveste cheltuielile si sa economiseasca. Alte motive pentru reducerea cheltuielilor gospodariei sunt instabilitatea locului de munca si costurile potentiale pentru sanatate, pentru ei si familiile lor", se arata in comunicat.Prin urmare, avand in vedere incertitudinile actuale, romanii sunt predispusi sa adopte comportamente mai prudente. Chiar daca numerarul (inclusiv conturile bancare curente) reprezinta de departe principala modalitate de economisire pentru romani, in proportie de peste 50% la acest moment, depozitele bancare si alte produse financiare (fonduri de investitii, asigurari de viata etc.) se asteapta sa urce cu 4 puncte procentuale, respectiv cu 5 puncte procentuale."Numerarul si investitiile in imobiliare, cele mai populare modalitati de economisire si investitii in randul romanilor, sunt asteptate sa scada cu 12 puncte procentuale, respectiv 3 pp, in perioada urmatoare, conform datelor din studiul nostru. In schimb, devine vizibila preferinta populatiei pentru produse de economisire mai complexe, cu randamente mai crescute, pastrand, in acelasi timp, un nivel al lichiditatilor bun; nu este evident insa modul in care bancile pot aborda aceste nevoi, avand in vedere rata scazuta a dobanzilor prognozata", spune Alexandru Filip, Managing Partner al biroului din Bucuresti si lider al Digital & Analytics Practice in Europa Centrala al McKinsey & Company.Dintre clientii orientati catre economisire, 15% intentioneaza sa deschida un depozit la termen in urmatoarele luni, in timp ce 13% cauta o optiune privind deschiderea unui cont de economii.Pe de alta parte, exista si romani care ar dori sa obtina in continuare imprumuturi, probabil pentru a le oferi mai multa flexibilitate in gestionarea reducerii lichiditatilor. In urmatoarele luni, chiar daca nu exista o diferentiere foarte clara in functie de tipul de produs bancar, 7% dintre consumatorii intervievati au declarat ca intentioneaza sa obtina un imprumut de nevoi personale, respectiv credite auto, in timp ce 6% au in vedere achizitionarea unui card de credit sau a unui credit ipotecar."Bancile, dar si alti jucatori din domeniul financiar, au acum ocazia de a-si indeplini responsabilitatile sociale si de a fi alaturi de clientii lor, ajutandu-i sa isi acopere nevoile in schimbare. Aceste institutii financiare ar trebui sa dezvolte cele mai relevante produse, de exemplu, sa identifice solutii de economisire sau refinantare atractive pentru clienti. In egala masura, acestea ar trebui sa accelereze procesele de digitalizare si sa se orienteze si mai mult pe noile tehnologii", a concluzionat Alexandru Filip."Financial Pulse Survey" a fost realizat in Romania in iunie 2020 si a cuprins peste 500 de respondenti. Rezultatele au fost ajustate astfel incat cifrele sa reflecte populatia din Romania cuprinsa intre 18 si 80 de ani.