Bilant sumbru in judetul Sibiu: Aproape 300 de elevi si angajati din invatamant sunt in izolare, iar 17 sunt confirmati cu COVID-19

"Astazi, 18 septembrie a.c., in urma centralizarii datelor raportate la nivelul judetului Sibiu situatia cazurilor de imbolnavire confirmate cu SARS-CoV-2 si a persoanelor izolate/carantinate din sistemul de educatie este urmatoarea: Numar persoane confirmate pozitiv cu SARS-CoV-2: 17 (8 elevi, 6 cadre didactice, 3 personal nedidactic); Numar persoane aflate in izolare/carantina: 295 (169 elevi, 9 personal didactic , 4 personal didactic auxiliar, 113 personal nedidactic); Numar total cadre didactice care au avizul medicului de medicina muncii pentru desfasurarea activitatilor online: 9", a anuntat Prefectura Sibiu.Potrivit sursei citate, cele 17 persoane confirmate pozitiv provin de la unitati de invatamant din municipiile Sibiu, Medias si din localitatile Marsa, Barghis, Tarnava.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis vineri ca trei unitati de invatamant sa isi schimbe scenariile."Conform Hotararii 45/2020 s-au modificat scenariile in urmatoarele unitati de invatamant dupa cum urmeaza: Gradinita cu program prelungit Fratii Grimm - trece din scenariul 3 in scenariul 2; Liceul Tehnologic 'Ilie Macelariu' Miercurea Sibiului (cu toate structurile) - trece din scenariul 2 in scenariul 1; Scoala Gimnaziala Slimnic (cu toate structurile) - trece din scenariul 3 in scenariul 1", a mai precizat Prefectura Sibiu.