CFR anunta ca studentii si elevii pot achizitiona bilete online

Reglementarile vor intra in vigoare din momentul aparitiei hotararii in Monitorul Oficial.Potrivit unui comuniat de presa al CFR de vineri, studentii si elevii care doresc eliberarea online a biletelor de tren trebuie sa-si creeze un profil de utilizator.- pentru studenti fie pe site-ul www.cfrcalatori.ro dintr-un cont de utilizator online, fie la casele de bilete CFR Calatori dotate cu sistem electronic de emitere;- pentru elevi doar de la casele de bilete CFR Calatori dotate cu sistem electronic de emitere.Confirmarea/verificarea/validarea datelor care atesta calitatea de elev/student si dreptul la gratuitate la transport se va efectua o singura data pentru fiecare an scolar/universitar si numai in cazul in care elevul/studentul este posesorul actelor doveditoare a calitatii respective conform prevederilor legale in vigoare (HG 42/2017).- Studentul va accesa platforma online de pe site-ul www.cfrcalatori.ro pentru completarea si inregistrarea datelor aferente profilului de utilizator dintr-un cont online.In cazul in care va merge la casa de bilete este necesara prezentarea legitimatiei de student pentru reducere/gratuitate la transport in original, vizata conform reglementarilor in vigoare.- In cadrul contului de utilizator se vor completa urmatoarele date:a) nume si prenume;b) CNP;c) seria si numarul legitimatiei de student pentru reducere/gratuitate;d) unitatea de invatamant superior;e) sectia/specializarea;f) anul universitar de valabilitate sau perioada de valabilitate a legitimatiei de student pentru reducere/gratuitate la transport;- La crearea profilului online, se va genera automat un mesaj catre unitatea de invatamant superior apartinatoare prin care CFR Calatori va solicita confirmarea calitatii de student pe parcursul anului universitar respectiv iar activarea se va face in momentul primirii confirmarii de la instituitia de invatamant.- La casele de bilete, dupa verificarea si inregistrarea datelor in sistem de catre operatorul de ghiseu, i se va emite un carton cu ID-ul alocat, pentru care la primirea acestuia studentul este obligat sa verifice corectitudinea datelor de identificare inscrise.- Dupa primirea cartonului, profilul de student este activ si pregatit pentru procurarea de legitimatii de calatorie online/de la automatele de vanzare ale CFR Calatori.Pentru ca validarea online a profilului sa devina operationala, este necesar ca organizatiile studentesti sa transmita sau sa faciliteze transmiterea listei facultatilor si a adreselor electronice de contact ale acestora, asa cum s-au angajat in protocolul semnat cu CFR Calatori. In lipsa datelor transmise de organizatiile studentesti, si facultatile pot contacta compania, urmand ca informatiile furnizate sa fie validate.Pana atunci, pentru a obtine Id-ul de student necesar procurarii online, studentii pot merge direct la casele de bilete sau agentiile de voiaj, unde este necesara prezentarea in original a legitimatiei de student pentru reducere/gratuitate la transport.Pasi de urmat la casa de bilete de catre elevi/parintii elevilor- Elevul/parintele elevului va prezenta actele care dovedesc calitatea de elev conform prevederilor legale in vigoare (respectiv carnetul de elev vizat pe anul scolar completat cu nr. de CNP sau adeverinta in cazul elevilor de la clasele pregatitoare in care este mentionat si nr. de CNP).- Dupa verificarea si inregistrarea datelor in sistem de catre operatorul de la case de bilete, acesta va emite un carton cu ID-ul alocat. La primirea cartonului, elevul/parintele elevului este obligat sa verifice corectitudinea datelor de identificare inscrise.- Dupa primirea cartonului, profilul de elev este activ si pregatit pentru achizitionarea de legitimatii de calatorie online/de la automatele de vanzare/de la casele de bilete CFR Calatori.De asemenea, pentru a evita inconvenientele legate de vizarea legitimatiilor, de institutiile de invatamant, in perioade diferite, la inceperea anului scolar/ universitar se va putea calatori, astfel:- Studentii, pana la data de 31 octombrie inclusiv, in baza legitimatiei de student pentru reducere/gratuitate la transport vizate pentru anul universitar anterior cu exceptia celor din anii terminali.- Elevii, in primele 30 de zile de la inceperea anului scolar, in baza carnetului de elev vizat pe anul scolar anterior cu exceptia celor din anii terminali.In plus, pe durata starii de alerta/ starii de urgenta, avand in vedere masurile de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV 2 in contextul pandemiei generate de acesta, in scopul colaborarii intre institutiile implicate si beneficiari, calitatea de student poate fi dovedita si prin prezentarea unei adeverinte emisa pentru anul universitar in curs, daca calitatea de student a fost confirmata si transmisa electronic de catre institutia de invatamant superior, operatorului de transport feroviar.Acest document emis cu caracter temporar inlocuieste legitimatia de student pentru reducere/gratuitate la transport in contextul imposibilitatii obtinerii fizice a vizei pe legitimatie si trebuie sa contina datele mentionate pe legitimatia de student pentru reducere/gratuitate la transport.